Eine simple Schweigeminute brachte die Schülerinnen und Schüler im Jahre 1956 in der noch jungen DDR bereits in persönliche Schwierigkeiten. Das Zwölftklass-Spiel an der Waldorfschule greift diese wahre Begebenheit auf. Foto: Holger Schulze

Evinghausen. Am Freitag, 6. September, Samstag, 7. September, sowie Sonntag, 8. September öffnet sich an der großen Bühne in der Waldorfschule Evinghausen wieder der Vorhang. Dann führt die Jahrgangsstufe 12 das DDR Drama „Das schweigende Klassenzimmer“ auf.