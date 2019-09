Bramsche . Kim Langner, Dieter Müller und Michael Büning vom Tauch-Sport-Clubs Bramsche haben am Montag, 2. September 2019, ihr Hobby in der "Plattenkiste" von NDR 1 Niedersachsen vorgestellt.

Der 1. Vorsitzende Dieter Müller berichtete, er selbst habe im Urlaub auf Teneriffa in einem Schnupperkurs die Faszination des Tauchens kennengelernt und sich anschließend dem Bramscher Tauchclub angeschlossen. Müller, der inzwischen längst Ausbilder ist, empfahl, sich vom Arzt untersuchen zu lassen, bevor man erstmals unter Wasser gehe. An seinen ersten Tauchgang erinnert er sich belustigt: Er sei so aufgeregt gewesen, dass er den Zehn-Liter-Vorrat Sauerstoff innerhalb von zehn Minuten verbraucht habe. Der erste Schnuppertauchgang für Anfänger findet im Hallenbad statt, dann geht es in die Gewässer. Müller schätzt, dass er selbst inzwischen weit mehr als 1000 Tauchgänge hinter sich hat. Inzwischen steht für den Vorsitzenden mehr die Ausbildung im Vordergrund als das eigene Tauchen.

Die bunte Unterwasserwelt mit den Fischen und der Ruhe liebt Kim Langner sehr, findet sie aber eher im Urlaub. Hierzulande seien die Seen häufig sehr dunkel und die Sicht sei schlecht, meinte sie. Deshalb habe sie bei ihren Tauchgängen immer eine Lampe dabei. Zum Tauchanzug gehöre bei ihr eine Eisweste, weil ihr das Wasser in Norddeutschland zu kalt sei, sowie Flasche, Haube, Maske, Handschuhe und Füßlinge. Die Flossen werden erst im Wasser angezogen, erklärte sie. Kim Langner hat schon an drei oder vier Seen rund um Bramsche getaucht - im Heidesee war sie bis zu 13 Meter tief, berichtete sie begeistert.

Ob Tauchen ein Sommersport ist, wollte Plattenkisten-Moderator Michael Thürnau wissen. Aber Michael Büning erklärte, dass auch im Winter Tauchsport möglich ist - mit der entsprechenden Ausrüstung. Sogar unter Eis - natürlich abgesichert - war Büning schon unterwegs. Unter Wasser steigt der Druck, der Verbrauch der Luft muss erlernt werden. Wassertemperaturen müssen beachtet werden, um immer richtig angezogen zu sein, erklärt er. Bei der Ausbildung im See sei immer ein Sicherungstaucher dabei. Ohnehin sollte niemand allein tauchen. Wegen der schlechten Sicht unter Wasser starten im Raum Bramsche meist zwei oder drei Taucher zusammen. In ihren Gewässern finden sie sehr häufig Hausmüll: Vom Grill über alte Plastiktüten bis hin zum Beutel voller Bierflaschen, die wohl zum Kühlen im See vorgesehen waren, haben sie schon alles entdeckt.

Kinder dürfen mit sieben Jahren den Kindertauchschein machen, berichtete Müller weiter. Die Bramscher fangen mit Elfjährigen an, mit 14 kann dann der erste Stern erworben werden. Derzeit sind 20 bis 25 Kinder und Jugendliche dabei. Die Anzüge können zunächst im Verein ausgeliehen werden.

Der Tauchverein sucht, so unterstrichen die Vereinsmitglieder weiter, immer Gewässer zu pachten: Der Kontakt kann über www.tauchen-bramsche.de geknüpft werden.