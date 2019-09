Im Kloster Malgarten warten anlässlich des Denkmalstages zahlreiche Angebote auf die Besucher. Foto: Hildegard Wekenborg-Placke

Malgarten/ Engter. Immer am zweiten Sonntag im September stehen bundesweit denkmalgeschützte Gebäude zur Besichtigung offen. In der Region Bramsche sind am 8. September 2019 das Kloster Malgarten mit einem Tag der offenen Tür und der Meyerhof in Engter dabei.