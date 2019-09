Bramsche. Die Bramscher Einzelhändler öffnen ihre Geschäfte am Freitag, 6. September 2019, bis 22 Uhr. Unter dem Motto "Schlemmen und Shoppen bis 22 Uhr" gibt es beim "Bramscher Herbstcocktail" wieder ein buntes Programm.

Bramscher Gastronomen sorgen auf dem Kirchplatz für kulinarische Köstlichkeiten „auf die Hand“. Die teilnehmenden Gastronomiebetriebe Aquarena, Café am Hasesee, Alte Post und Café Justus 1823 servieren Flammkuchen, Burger, eine Auswahl an Vorspeisen, kalte Gemüsesuppe und Paella, aber auch Pommes, Brat- und Currywurst. Auf dem Münsterplatz lädt die Firma Sostmann zum Bayerischen Abend mit deftigen Spezialitäten und bayerischem Bier.

Die Einzelhändler in der Innenstadt bieten jahreszeitlich abgestimmte Angebote und Überraschungen. Stimmungsvolle Musik am Piano präsentiert die Textilwirtschaft im Kaufhaus Böckmann. Beim Bayrischen Abend sorgt der Akkordeonspieler Martin Gehrmann für Musik zum Mitschunkeln. Eingerahmt von der Musik von „Al Dente“ in der Innenstadt und der Kleinkünstlerin „Bloody Mary“ steht dem entspannten Shoppen und Genießen nichts mehr im Wege.

Leckere Cocktails werden an diesem Abend in den Schuhhäusern „Kurre“ und „Griese-Enz“ sowie im „Kaufhaus Böckmann“ angeboten. Das Spielwarengeschäft „Twenhäfel“ lädt wieder zu einem „Spiele-Cocktail“ ein.