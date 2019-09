Bramsche. Ungewohnte Töne erklangen aus der St. Johanniskirche in der Gartenstadt. Wieder einmal hatten der Ten-Sing Chor und dessen Band zum jährlichen Konzert – diesmal mit dem Titel “stand up and scream” – eingeladen und überzeugten mit einer vielfältigen Show.

Das bunte Musikangebot reichte von Rock, Pop, Metal bis zu ruhigen Balladen. Bei dieser Auswahl kam jeder Besucher auf seine Kosten. Kein Wunder also, dass sich nicht nur Jugendliche in dem Altarraum versammelten, sondern auch Grundschulkinder sowie deren Eltern und Großeltern kamen, um die Show zu verfolgen. Zu Konzertbeginn hatten sich dann mehr als 350 Zuschauer in der nahe zu voll besetzten Kirche eingefunden.

Der 42-köpfige Chor (mit Sängern im Alter von 13 bis 27 Jahren) präsentierte neben den verschiedensten Musikeinlagen mit bis zu vierstimmigen Chorsätzen auch Tänze und eingeübte szenische Einlagen in Form von Sketchen. Ob Improtheater, Youtubevideo-Parodie oder ein Striptease – an Ideenreichtum mangelte es an diesem Abend eindeutig nicht, und so schien es dem Publikum nie langweilig zu werden. Deutlich wurde dies durch die lautstarken Reaktionen, die die Gruppe auf der Bühne nach jeder Performance aufs Neue empfingen. Auch für den eingespielten Chor, der bereits seit 13 Jahren besteht, war der Applaus immer wieder beeindruckend. Als “einfach wow” kommentierte der langjährige Chorleiter, Instrumentalist und Sänger, Rune Schohaus, sichtlich bewegt die Stimmung im umfunktionierten Altarraum der Kirche.

Gefühle kamen am gesamten Abend auch beim Publikum nicht zu kurz. Bei eingeschalteten Handylichtern verwandelte sich beispielsweise der gesamten Raum bei ruhigeren Gesangseinlagen in ein funkelndes Lichtermeer. Besonders bei dem Lied “Flashlight” – vorgetragen von der Solistin Nora – kamen die Emotionen nicht zu kurz. Doch darauf konnte und wollte sich das Publikum nicht ausruhen. Im bunt gemischten Konzept des Chors folgte ein Highlight-Song dem nächsten und so wurde, wo noch kurz vorher emotional in einer Einheit mitgewippt wurde, im nächsten Moment im Takt der Bässe geklatscht oder auch hoch gesprungen – ganz nach dem Motto: “Stand up and scream”. Den ohnehin schon mitgerissenen Zuschauern wurde dabei immer wieder aufs Neue von den Sängern, Bassisten und den Chormitgliedern eingeheizt. So wurde nicht nur während der Tanzeinlagen über die Bühne gesprungen und gerannt, sondern auch während der Songs mit Mikrofon oder E-Gitarre für das Publikum posiert.

Ein weiteres, viel belachtes und begeistert aufgenommenes Highlight des Abends war außerdem der Auftritt der Ü-21-Männer des Chores. Lautes Kreischen war aus den weiblichen Reihen der Zuschauer zu vernehmen, als zum Abschluss der Performance einer der jungen Männer ganz nach Stripper-Manier "oben ohne“ über die Bühne tanzte. Dieser, für das Publikum doch überraschende Hingucker entließ die aufgeheizten Konzertbesucher schließlich in eine Pause, die alle bitter nötig hatten.

Die Hitze hatte sowohl den Besuchern als auch den Künstlern zugesetzt. Und so waren alle sichtlich dankbar für die angebotenen Getränke und Stärkungen in Form von gegrillten Würstchen. Mit neuem Elan startete das Konzert schließlich in seine zweite Runde, die mindestens genauso euphorisch und lautstark vor Begeisterung vom Publikum aufgenommen wurde wie die erste. Ebenfalls besonders nennenswert: Die Leistung des Technikteams, das den gesamten Abend mit einer beeindruckenden Lichtshow das Konzert zu einem großen Ganzen vollendete. Wenig verwunderlich war deshalb auch die Reaktion der Zuschauer, als das Konzert gegen 22 Uhr sein Ende fand – laute “Zugabe”-Rufe halten durch die Mauern der Kirche, und das Lächeln auf den Gesichtern der Zuschauer wollte kein Ende nehmen.