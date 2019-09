Bramsche. Am Sonntag, 8. September 2019, (17 Uhr) beginnt für die Handballer des TuS Bramsche die Landesliga-Saison mit einem Heimspiel. Als Gegner kommt der Wilhelmshavener SSV in die IGS-Sporthalle. Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga wollen die Schützlinge von Spielertrainer Kai Golchert in den nächsten Monaten wieder in der oberen Tabellenhälfte und nicht im Kampf um den Klassenerhalt mitmischen.

Ein erstes kleines Ausrufezeichen setzten die Hasestädter im Pokal. Das Auswärtsspiel bei der TSG Burg Gretesch konnte der nicht in Bestbesetzung angereiste TuS mit 33:29 (16:15) für sich entscheiden. Bevor nun das erste Heimspiel ansteht, haben wir mit Kai Golchert über seine Ziele, seine Mannschaft und das erste Pflichtspiel gesprochen.

Herr Golchert, was hat Ihnen der Pokalsieg gegen Burg Gretesch über den Leistungsstand Ihres Teams verraten?

Da ich auf einige Stammkräfte wie Alexander Brockmeyer, Maurice Hommers und Marc Clausing verzichtet habe, ist der genaue Leistungsstand der kompletten Mannschaft schwer einzuschätzen. Ich wollte, dass die Spieler, die sonst nicht so viel Spielzeit bekommen, sich beweisen und zeigen können, dass sie es verdient haben in der Mannschaft zu sein. Unter dem Strich war es kein gutes Spiel, aber wir sind verdient eine Runde weitergekommen. Im Grunde war die Partie für mich aber nur ein weiteres Testspiel. Das erste richtige Pflichtspiel kommt am Sonntag gegen Wilhelmshaven.

Was ist Ihr Ziel für die anstehende Landesliga-Saison?

Unser Ziel lautet oben mitzuspielen und solange wie möglich in Schlagdistanz zur Spitze zu bleiben. Ich wollte in Sachen Zielsetzung aber unbedingt die Mannschaft mit im Boot haben, deshalb haben wir uns vor Beginn der Vorbereitung zusammengesetzt und gemeinsam dieses Saisonziel formuliert. So ist auch gesichert, dass jeder in Mannschaft am gleichen Strang zieht.

Was erwarten Sie von den Neuzugängen?

Anzeige Anzeige

Externe Neuzugänge gibt es in diesem Jahr nicht zu vermelden. Wir haben in den vergangenen Jahren eine herausragende Jugendarbeit geleistet und ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, mit diesen von uns selbst ausgebildeten Spielern in die Saison zu gehen. Lars Meyer gehört jetzt fest zur ersten Mannschaft, nachdem er im vergangenen Jahr auch noch in der A-Jugend ranmusste. Aus der zweiten Mannschaft kommt Marko Klein Helmkamp nach sehr guter Vorbereitung fest ins Team. Ich habe den Kader bewusst mit zwölf Spielern schlanker gehalten, um immer wieder weiteren Spielern eine Einsatzchance zu geben. Hierzu zählen vor allem die Youngster Magnus Borcherding, Michel Ortland, Jonas Landwehr, Lasse Brügmann und Hendrik Schäfke sowie Urgestein Björn Engler

Was sagen Sie zur Liga, wer werden die schwersten Gegner sein?

Das ist schwer einzuschätzen. Eicken ist für mich wieder der Favorit, die spielen seit Jahren oben mit und die Mannschaft ist zusammengeblieben. Bissendorf II ist mein Geheimfavorit. Eine gut ausgebildete, junge Mannschaft mit einem guten Trainer. Die anderen Mannschaften kann ich sehr schwer einschätzen. Wichtig wird sein, dass wir jeden Gegner ernst nehmen und vor allem auch in den Auswärtsspielen eine Topleistung abrufen können. Mit unserer Mannschaft und den Bramscher Zuschauern im Rücken, müssen wir in der Lage sein, gerade unsere Heimspiele allesamt gewinnen zu können.

Wie stark wird das Landesliga-Team auch in diesem Jahr wieder von Spielern aus der A-Jugend und der zweiten Mannschaft unterstützt?

Wir haben in der kommenden Saison studienbedingt Jahr Probleme, eine eigene A-Jugend zu stellen. Aus dem Grund sind wir im A- und B-Jugendbereich eine Kooperation mit dem THC Westerkappeln eingegangen. Darum kommt in diesem Jahr nur Torwart Patrick Kovaci in Frage. Mit der zweiten Mannschaft besteht weiterhin eine enge Verzahnung. Ich kann also auf eine breite Unterstützung zählen. Dies ist mir auch besonders wichtig, und es ist auch keine Selbstverständlichkeit. Dafür schon mal ein großes Dankeschön.

Das erste Ligaspiel ist in fünf Tagen gegen den Wilhelmshavener SSV. Was erwarten Sie vom Spiel und vom Gegner?

Wie schon gesagt, kann ich die Mannschaft schwer einschätzen. Ich glaube aber, dass Wilhelmshaven zu den Spitzenteams zählen wird und es gleich zu Beginn ein echter Gradmesser wird. Ich bin gespannt, die Vorfreunde steigt nach der langen Vorbereitung von Tag zu Tag.