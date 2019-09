Bramsche. Über einen beachtlichen "Fuhrpark" kann sich jetzt die Bramscher Tafel freuen. Im Flicken-Café überreichte Hans Schütte mehrere Fahrräder, Laufräder, Roller und Dreiräder an Ute Schwarz, die Leiterin der sozialen Einrichtung.

"Das ist eine so tolle Aktion, ein echtes Highlight für unsere Kunden", bedankte sich Schwarz. Einige der Tafel-Besucher kamen sogar direkt mit ihren Kindern zum Bahnhof, um ein Fahrrad auszusuchen.



"Wir wollten speziell etwas für benachteiligte Kinder und Jugendliche tun", erklärte Hans Schütte in seiner Funktion als Organisator des Cafés, für das insgesamt 22 Ehrenamtliche tätig sind. Das Flicken-Café Bramsche bietet gemeinsame Reparaturen von Alltagsgegenständen an – zusammen mit freiwilligen Helfern werden diese Arbeiten ausgeführt. Repariert werden unter anderem Elektrogeräte und Fahrräder, aber auch Kleidung wird wieder in Schuss gebracht. Dazu gibt es dann kostenlos Kaffee und Kuchen.

Für die Spende an die Tafel starteten die Organisatoren eigens einen Aufruf an die Bramscher Bürger, die großzügig ihre Fahrzeuge vorbeibrachten. Diese wurden von den Ehrenamtlichen repariert und bereiten nun anderen Kindern und Jugendlichen eine Freude.

Auch Bramsches Ehrenamtskoordinatorin Maria Stuckenberg und Ortsbürgermeisterin Roswitha Brinkhus, die das Projekt mit dem Ortsrat unterstützt, freuten sich über diese gelungene Initiative.