Ueffeln. Mit einem Gottesdienst, musikalisch begleitet von einem ganz besonderen Chor, ist am Sonntag in der St.-Marien-Kirche in Ueffeln die Woche der Diakonie im Kirchenkreis Bramsche eröffnet worden.

“Singen bewegt“, lautet das Motto, das sich der „Abseits"-Chor gegeben hat. 2011 wurde diese Gruppe in Osnabrück gegründet. Das Besondere an ihm ist, dass im Chor primär Besucher einer Tageseinrichtung für wohnungslose Menschen sowie Personen in schwierigen Lebenssituationen mitsingen.



Die Woche der Diakonie selbst steht unterdessen unter der Überschrift: „Unerhört“. Natalia Gerdes von der Diakonie begrüßte gemeinsam mit Pastorin Damaris Grimmsmann die Gläubigen zu Beginn des Gottesdienstes. Vieles, insbesondere Menschen mit ihren Schicksalen, bleiben unerhört, betonten beide.

Der Aufruf, die Herzen zu öffnen, erklang anschließend in einem ersten Lied des “Abseits"-Chores. Thomas Kater, Mitarbeiter der Tageswohnung in Osnabrück, stellte danach die Sängerinnen und Sänger kurz vor. Motivation, Selbstbewusstsein und Selbstachtung zu fördern, das ist eines der Ziele des deutschsprachig singenden Chores, der auch Lieder mit eigenen Texten, die sich überwiegend um Alltagserlebnisse drehen, im Repertoire hat. Etwa 20 Auftritte pro Jahr nimmt der Chor bei Sommer- und Straßenfesten, Jubiläen, Geburtstagsfeiern, Ausstellungseröffnungen, Aktionstagen der Wohnungslosenhilfe oder in Gottesdiensten wahr.

Zum Gottesdienst gehörte ferner die Vorstellung der Arbeit des Diakonischen Werkes mit seinen verschiedenen Beratungsangeboten, dem Betrieb der Tafel, dem Diakonie-Shop oder den Sozialen Lotsen, die sich in vielfältiger Hinsicht um Menschen kümmern, die Hilfe benötigen.

Die Veranstaltungsreihe der Woche der Diakonie startet am Montag ab 10 Uhr mit einem Besuch des Hauses der Kirche in Bramsche.Danach werden Stationen in Hesepe, Fürstenau und Quakenbrück angefahren. Am Dienstag findet eine Veranstaltung für Ehrenamtliche statt , Mittwoch, Donnerstag und Freitag geht es zu verschiedenen Tafeln im Kirchenkreis.

Die Eröffnungspredigt von Damaris Grimmsmann beschäftigte sich zunächst mit einem Wohnungslosen, der optisch den Jesus-Darstellern in vielen Filmen ähnelte und dementsprechend von den Menschen auch Jesus genannt wurde. Meistens Hilfsbereitschaft, aber auch Ablehnung oder gar tätliche Angriffe begegneten diesem Mann. Die Pastorin schlug den Bogen zum Jesus in der Bibel, der Menschen nicht als Störfaktor wahrnimmt und nicht deren Äußeres zum Maßstab nimmt. Sie hob den Jesus hervor, der Hilfesuchenden zuhört und nach deren Bedürfnissen fragt.

„Wie schnell haben wir Vorurteile und Urteile im Kopf? Und wie selten sehen und hören wir wirklich hin? Oft sitzen wir nebeneinander und wissen eigentlich gar nicht, wer neben uns sitzt. Hör hin, schau hin und werde nicht selbst arm an Einfühlungsvermögen”, forderte Grimmsmann in ihrer Predigt. „Frag nach. Es geht nicht darum, die Probleme der Armen zu lösen. Wir können aber zeigen, du gehörst dazu, gehörst in unsere Nachbarschaft und in Gottes Welt, vor dem wir alle gleich sind und von dem wir gehört werden“, waren die Gedanken der Pastorin, mit denen ihre Predigt endete.