Bramsche. Mit einem Auftritt der Band „Colour The Sky“ ist das Bramscher Sommerkulturprogramm 2019 beendet worden.

Colour The Sky ist ein Quartett aus dem Osten der Republik. Zwei Mal als Duo sowie ein Mal als Trio waren Mitglieder der Band bereits in Bramsche zu hören. Acoustic Rock mit Klassikern der Popgeschichte ab den 1960 er-Jahren hatten Billy, Ivo, Katja und Martin diesmal mitgebracht.



Auch bei der letzten Ausgabe der Umsonst-und-draußen-Reihe für dieses Jahr herrschte, wie fast durchgängig im Juli und August, schlichtweg wunderbarer Sommer. Schon vor Konzertbeginn waren die Tische und Bänke überwiegend besetzt. Entspanntes Plaudern prägte die Stimmung, in die sich der erste Titel des Programms von Colour The Sky sanft hineinspielte. Mit „Heart of Gold“ von Neil Young ließ es die Band dezent angehen. Titel wie „Breakfast at Tiffany's“ oder „Daydream Believer“ setzten dieses Kapitel mit Melodien der sanften Art fort. Getragen von den Stimmen der beiden Frontmänner, unterstützt von einer in diesem Programmteil zurückhaltend aufspielenden Rhythmusgruppe ging es Song auf Song durch Evergreens des vergangenen Jahrhunderts.

Es war Musik, die nirgends aneckte, die sympathisch neben den Gesprächen an den Tischen dahinplätscherte, ohne jedoch vollkommen nebensächlich zu sein. Musik, passend zum lauen Sommerabend eben, die an die Zeit von Simon and Garfunkel erinnerte, wenn auch etwas dynamischer unterlegt als beim eben zitierten Duo. Das Publikum wusste all dies mit immer mal wieder zwischen den Stücken gespendeten Applaus zu danken.

Zu hören gab es unaufgeregte Wohlfühlmusik zum kühlen Feierabendgetränk, die zum dezenten Mittippen der Füße unter den Tischen anregte. Selbst bei Titeln nahe der 1990er-Jahre zeigten die vier Musiker weiterhin ihre Vorliebe für harmonisch ineinander geflochtene Melodienstränge.



Im späteren Programmablauf folgte dann auf die Acoustic der Rock. Mit Stücken von Fats Domino, den Beatles, Coldplay oder Queen setzte Colour The Sky etwas fetzigere Akzente, die dann später wieder einige Zuhörer vor der Bühne zu einer bewegteren Teilnahme am Konzert motivierten.

Sommerlich-entspannte Stimmung

Insgesamt ließ der Abschlussabend der Sommerkultur 2019 nochmals diese erholsame Sommerstimmung bei Musik und Konversation aufleben, die die Veranstaltungsreihe über die Grenzen von Bramsche hinaus bekannt und beliebt macht.

„Auch Auswärtige sagen, das ist hier in Ordnung“, lautete die Erfahrung von Hans-Ulrich Giese, der mit Freunden regelmäßig einen der größeren Tische beim Sommerkulturprogramm besetzt. „90 Prozent der Konzerte waren gut bis sehr gut. Das haben sie gut hingekriegt“, lobte Giese den Ablauf der vergangenen zwei Monate.

Dass die Bewertung stets auch stark vom persönlichen Musikgeschmack abhängig ist, brachte sein Tischnachbar Gerhard Schmidt zum Ausdruck. „Durchwachsen, was meinen Geschmack anbetrifft“, empfand er insgesamt die Donnerstagskonzerte auf dem Kirchplatz. Aber auch er ist seit Jahren regelmäßig dabei. „Es muss für jeden etwas dabei sein, das haben sie hinbekommen“, meinte ein paar Meter weiter Ingrid Meemers und fand die „Stimmung insgesamt gut“.