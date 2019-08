Bramsche. 16 Zehntklässler sind beim Bramscher Greselius-Gymnasium für eine Tätigkeit als Klassenpaten der Fünftklässler ausgebildet worden.

Der Übergang von den Grundschulen auf die weiterführende Schule stellt für die Kinder einen großen Schritt dar, der nicht nur mit Vorfreude, sondern teilweise auch mit Ängsten behaftet ist. Um die Eingewöhnung am Greselius-Gymnasium zu erleichtern, stehen den Fünftklässlern Paten zur Seite. Jede Klasse wird durch vier Paten und Patinnen betreut, die die Kinder als große Begleiter und Ratgeber in ihrem Schulalltag begleiten.



Diese Zehntklässler durchlaufen vorher eine mehrtägige Ausbildung, die in Kooperation mit dem Jugenddekanat OS-Nord des Bistums Osnabrück stattfindet. Schon vor den Sommerferien verbrachten die Jugendlichen drei Tage in der Jugendbildungsstätte Haus Maria Frieden in Rulle und jetzt noch einmal drei Tage mit der Dekanatsjugendreferentin Kirsten Gosling und den betreuenden Lehrerinnen Kathrin Ostholthoff und Melanie Gehricke im Forum Martinum der katholischen St.-Martinus-Gemeinde. Für die Zehntklässler standen die Themen Gruppenpädagogik, Lebenswelten von Kindern, Aufsichtspflichten und Leitungsstile auf dem Programm. Selbstverständlich konnten sie auch schon Spiel- und Erlebnispädagogik selbst ausprobieren.

Das Patensystem schafft eine Verbesserung des Schulklimas, weil sich die Jugendlichen Kompetenzen aneignen für die Mitgestaltung des Lebensraums Schule und sogleich durch die Betreuung jüngerer Schüler und Schülerinnen enge Beziehungen zwischen den Jahrgängen herstellen. Als Belohnung für die intensive Tätigkeit an ihrer Schule erhalten die Zehntklässler am Ende des Schuljahrs die begehrte Jugendleitercard.