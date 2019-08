Ueffeln . Wer immer schon mal einen alten Startblock, Einstiegsleitern oder Fliesen aus dem Freibad in Ueffeln haben wollte, hat am Samstag, 31. August, die Gelegenheit dazu. Nach dem Badewannenrennen, das ab 15 Uhr startet, werden alte Bauteile des Freibads versteigert.

Der Förderverein Freundeskreis Freibad Ueffeln will sich an diesem Wochenende mit einer Party unter dem Motto "Reiß die Hütte ab" von seinem alten Freibad verabschieden.

Zu den Feierlichkeiten gehört neben dem Badewannenrennen auch eine Versteigerung alter Bauteile des Freibads, teilen die Stadtwerke Bramsche in einer Presseerklärung mit. Dazu gehören zum Beispiel die fast schon nostalgischen Startblöcke aus Beton, die Einstiegsleitern ins Becken wie auch Fliesen mit eingravierten Beckentiefenangaben. Die Gegenstände werden gegen Höchstgebot vergeben und der Käufer erhält im September nach erfolgter Demontage die ersteigerte Gegenstände. Der Erlös geht an den Förderverein Freundeskreis Freibad Ueffeln und wird zur Unterstützung der Sanierungsarbeiten eingesetzt.

Freier Eintritt am Wochenende

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag, dem letzten Öffnungstag vor der Sanierung, wird die Kasse nicht mehr besetzt sein, so dass jeder Badegast selbständig entscheiden kann, ob und wie viel Geld in das bereitstehende Sparschwein eingeworfen wird.

Auch wenn im Freibad Ueffeln ab Montag die Handwerker die Regie übernehmen, können die Bramscher, die gerne an der frischen Luft schwimmen, den Darnsee besuchen. Der bleibt zunächst weiter geöffnet.