Malgarten. Die Cellistin Raphaela Gromes gibt am Sonntag, 8. September 2019, zum zweiten Mal zusammen mit Pianist Julian Riem ein Konzert in Malgarten.

Als Raphaela Gromes und Julian Riem im Juni 2018 ihr Debüt bei den Malgartener Klosterkonzerten gaben, "bebte der Boden in der Konzertscheune", beschreibt es der Veranstalter vom Internationalen Arbeitskreis für Musik (IAM). Das Spiel der Cellistin und ihres Klavierpartners sorgte für ein begeistertes Publikum. Zahlreiche Konzertbesucher hätten seitdem gefragt, wann die beiden Künstler denn wiederkommen würden.

Diesen Wunsch des Publikums erfülle der Veranstalter nun gerne: Das Duo eröffnet das zweite Konzerthalbjahr 2019 im Kloster Malgarten mit einer Matinee am Sonntag, 8. September 2019, die um 11 Uhr in der Konzertscheune beginnt. Auf dem Programm stehen Werke von Richard Strauss, Felix Mendelssohn Bartholdy und Jacques Offenbach.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf erhältlich beim Internationalen Arbeitskreis für Musik (Tel. 05461 99630) oder in den beiden Vorverkaufsstellen Kreissparkasse Bersenbrück, Filiale Bramsche (Tel. 05461 930412) und Tourist Information Osnabrück in der Bierstraße in Osnabrück (Tel. 0541 3232202).