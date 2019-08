Engter. Die Hobbykicker von den "Dicken Kugeln" haben zusammen mit der Jugendfußballabteilung des TuS Engter 600 Euro an den Ambulanten Kinderhospizdienst Osnabrück gespendet.

Wie kam es zu der gemeinsamen Aktion? Der TuS Engter richtete seine Fussballjugendwoche aus - ein voller Erfolg mit insgesamt 80 Nachwuchsmannschaften, die an vier Tagen in acht Altersklassen um den Turniersieg spielten. Hinzu kam ein Menschenkickertunier, bei dem die Teams mit fünf Mitgliedern gegeneinander antraten und für einen guten Zweck spielten, „Die Preisgelder, die durch zahlreiche Sponsoren für die besten vier Teams ausgelobt wurden, sollten für einen guten Zweck an eine Vereinigung gespendet werden, die sich ebenfalls für Kinder und Jugendliche einsetzt“, erklärt Fussballjugend des TuS Engter. „Zusätzlich haben wir bei jedem verkauften Meter Bier während der Fussballjugendwoche einen Euro abgezweigt“, so Steinmeyer weiter.

Am Ende kam dann zunächst erst einmal ein Betrag von 504,50 Euro zusammen, der von den Jugendfußballern des TuS Engter auf 600,00 Euro aufgestockt wurde. Die Gewinnermannschaft des Menschenkickerturniers hatte dann die Aufgabe, eine geeignete Institution oder einen Verein auszusuchen, der sich für Jugendarbeit einsetzt und diesen Betrag als Spende erhalten soll. Bei der traditionellen Saisoneröffungsfeier, an der rund 350 Mitglieder des TuS Engter teilnahmen, wurde diese Spende dann offiziell durch die Siege des Menschenkickerturniers übergeben.

Und das waren die "Dicken Kugeln", die ursprünglich mal ein Kegelclub waren.Stellvertretend für diese Gruppe junger Erwachsener überreichten Leon Becker, Lukas Flehinghaus und Tillmann Ortland gemeinsam mit Matthias Steinmeyer und Kai Windhorn vom TuS Engter den Spendenscheck an Maria-Magdalena Kühling vom Ambulanten Kinderhospizdienst Osnabrück zu überreichen.

Kühling ist eine von rund 90 ehrenamtlichen Mitarbeitern des Ambulanten Kinderhospizdienstes. „Wir gehen in die Familien von Kindern, die an lebensverkürzenden Krankheiten leiden, und unterstützen diese vor allem mit Zeit“, erklärte sie die Arbeit des Vereins. „Diese Zeit verbringen wir mit den erkrankten Kindern, aber auch mit deren Geschwistern und Eltern“, so Kühling weiter. „Mit den Geldern, die wir als Spenden erhalten, unterstützen wir auch die betroffenen Familien. Mal bringt man vielleicht ein kleines Geschenk für das erkrankte Kind oder die Geschwister mit, in anderen Fällen leisten wir durchaus auch finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung von speziellen medizinischen Hilfsmitteln“, sagte Kühling.