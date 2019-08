Bramsche. Brigitte Mattke ist die letzte Gewinnerin bei der Jubiläumsaktion zum 125-jährigen Bestehen der Bramscher Nachrichten.

Brigitte Mattke gehörte zu den wenigen Teilnehmern, die seit der ersten Verteilung der Aufkleber mit dem Slogan "Wertvoll für die Region" vor zwei Monaten eines dieser blauen Quadrate nicht an einem Auto, sondern an ihrer Handtasche anbrachte und so ihre Einkäufe erledigte.

Eine treue Leserin der Tageszeitung ist Mattke noch dazu. Seit den 1960er-Jahren bezieht sie ununterbrochen die Bramscher Nachrichten. „Ohne die fehlt was. Sie informieren ganz gut“, findet Mattke. „Ich lese alles, auch den Sportteil. Man muss sich schließlich ein bisschen auf dem Laufenden halten“.

Ihren gewonnenen 50-Euro-Einkaufsgutschein wird sie wahrscheinlich für das Modehaus Böckmann verwenden wollen.