Ueffeln. "Reiß die Hütte ab" lautet am kommenden Samstag, 31. August, das Motto der Party, die im Freibad in Ueffeln steigt.

Die Tage des Freibads in Ueffeln sind gezählt. Zumindest die des alten. Denn ab dem 2. September rollen die Bagger für die umfassende Sanierung des 46 Jahre alten Freibads an. Zuvor, am 31. August, haben jedoch alle Gäste noch einmal Gelegenheit, sich gebührend zu verabschieden.

Zweites Ueffelner Badewannenrennen

Der Freundeskreis Freibad Ueffeln, der seit kurzer Zeit ein eingetragener Verein ist, lädt ein zur Abrissparty. Ab 15 Uhr soll es die zweite Auflage des Badewannenrennens geben. Bereits bei der Feier des 45-jährigen Bestehens des Freibads im vergangenen Jahr war das Rennen ein Zuschauermagnet. Jeweils zwei Zweier-Teams treten dabei gegeneinander an. Wer schneller im Ziel ist, hat gewonnen. Die Badewannen werden für das Rennen vom Freundeskreis zur Verfügung gestellt. Andreas Bettenbrock und Christian Ahrens, vom Vorstand des Fördervereins, haben die Wannen im Vorfeld des ersten Rennens getestet.

Es handelt es sich um handelsübliche Badewannen, die so präpariert wurden, dass sie trotz Besatzung nicht untergehen. Dennoch: Wer teilnehmen möchte, sollte schwimmen können. Wer noch mitmachen möchte, kann sich unter 05465/2449 oder im Internet unter www.freundeskreis-freibad-ueffeln.de anmelden.

Wer braucht noch einen Startblock?

Darüber hinaus wird es eine Andenken-Auktion geben, kündigt der Verein an. Verschiedene Teile des alten Freibads, die nun nicht mehr gebraucht werden, wie etwa Fliesen oder die Startblöcke, sollen versteigert werden. Der Erlös soll dem neuen Freibad zugute kommen.

Am Abend gibt es dann eine Beachparty inklusive Strandfeeling und Cocktail-Bar.