Bramsche/Aberdeen. Junge Bramscherinnen und Bramscher sind in aller Welt als Freiwilligendienstleistende unterwegs. Sie alle reizt es, neue Welten kennen zu lernen. In unserer Reihe „E-Mail aus....“ berichten sie über ihre Erfahrungen. Heute schreibt zum letzten Mal Malte Schulze aus Aberdeen in Schottland.

Mit dem August ist auch das Ende meines Freiwilligendienstes in Schottland gekommen und es heißt Abschied nehmen. Abschied nehmen von der Camphill-Einrichtung, die mich ein Jahr lang beherbergt hat, Abschied nehmen von den Mitfreiwilligen, mit denen ich ein Jahr lang Erfahrungen, Wohnraum, Arbeit und Freizeit geteilt habe und, zu guter Letzt, Abschied nehmen von den jungen Erwachsenen mit „besonderen Bedürfnissen“, wie es die englische Sprache so schön ausdrückt, welche ich ein Jahr lang durch ihr Leben begleiten durfte.

Und es ist Zeit für ein abschließendes Fazit.

Als ich vor einem Jahr in Aberdeen ankam, hatte ich schon so ein ungefähres Bild von dem Umfeld das mich erwarten würde.Schließlich hatte ich bereits ein dreiwöchiges Sozialpraktikum dort verbracht. Mir war aber auch bewusst, dass ich mich auf dieses Bild nicht wirklich verlassen kann, da die direkte Arbeit mit den residents das Camphill-Erlebnis um eine Dimension erweitern würde, die ich nicht wirklich erfassen konnte.

Hoffnungen und Ziele in dem Jahr waren mir dennoch klar: Ich wollte mich sozial weiterbilden, wollte Kontakte mit jungen Menschen aus aller Welt knüpfen, wollte nach 13 Jahren mit den selben Gesichtern an der Waldorfschule etwas neues anfangen. Und das alles verbunden mit einer Tätigkeit ,die mir sinnvoll erschien und mit der ich wirklich etwas schaffen würde.

Nach einem Jahr kann ich nur sagen, dass diese Hoffnungen voll und ganz erfüllt wurden. Aber es war auf jeden Fall nicht leicht.

Etwas wirklich Einzigartiges

Camphill bietet etwas wirklich Einzigartiges. Man kommt dort als unbeschriebenes Blatt an und wird zusammen mit anderen fremden, jungen Menschen vor eine anscheinend simple Aufgabe gestellt. „Begleitet diese Menschen, mit teilweise schwersten Behinderungen, durch ihren Alltag“.

Und nach einer, vielleicht zwei Wochen wird man dann ins kalte Wasser geschmissen und man bekommt zum ersten Mal einen kleinen Eindruck, was diese simple Aufgabe eigentlich mit sich bringt.

Ich habe schnell gemerkt, dass fast alles, was ich in der Schule gelernt habe komplett nutzlos ist. Dem jungen Mann, welcher auf dem Boden liegt, mich frech angrinst und sich weigert in die Dusche zu gehen, vollen Wissens, dass ich noch absolut unfähig bin die Regeln des Hauses für ihn aufrecht zu halten;,diesem jungen Mann war es komplett egal, was auf meinem Abiturzeugnis steht. Er sah einfach nur ein weißes Blatt vor sich, überfordert mit der Situation und er testete Geduld, Durchhaltevermögen und die Fähigkeit, unter Stress einen kühlen Kopf zu bewahren. Und wenn er dann nach einer Stunde genug Spaß gehabt hatte und, begleitet von einem absolut erheiterten kindlichen Lachen, endlich in die Dusche ging, dann konnte man ihm noch nicht einmal böse sein.

So, oder so ähnlich zwangen einen diese jungen Menschen mit besonderen Bedürfnissen, das eigene Blatt langsam zu füllen. Mit der Zeit wurden Dinge wie diese einprägsame Situation aus meiner ersten Woche einfacher.

Man lernte, besser mit den residents zu kommunizieren, und man baute eine Beziehung zu ihnen auf. Weiterhin lernte man in der Beziehung zu diesen besonderen Menschen, tagtäglich neue Dinge über sich selbst. Dinge, über die man vorher nie nachgedacht hätte, weil man im Alltag einfach nie mit derartigen Situationen konfrontiert wird.

Persönliche Entwicklung

Und all diese Erfahrungen kann man mit Gleichaltrigen aus verschiedensten Hintergründen teilen. So werden aus den besonderen Bedürfnissen der residents besondere Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung für alle coworker.

Dennoch muss auch wirklich gesagt werden, dass die Arbeit im Camphill sehr extrem sein kann. Allein schon das Arbeitspensum von 55 bis 60 Stunden pro Woche, die Tatsache, dass man am Arbeitsplatz lebt und auch an freien Tagen davon umgeben ist und die Schwere der Behinderungen unserer residents können sehr herausfordernd und über die Zeit gesehen sehr erschöpfend sein. Letztendlich waren es für mich die Menschen dort, die die Camphill-Erfahrung so großartig gemacht haben.

Ich verlasse Camphill mit einem Schatz an neuen Erfahrungen und vielen neuen Freunden, die für mich Anlaufstellen in aller Welt bieten. Das Jahr in Camphill ist zwar für mich abgeschlossen, aber die Beziehungen und Lebenslektionen werden mich noch sehr viel länger begleiten.