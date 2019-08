Osnabrück. Wegen Bauarbeiten der DB Netz AG fallen in der Nacht vom 28. auf den 29. August mehrere Zugverbindungen zwischen Bramsche und Osnabrück aus. Die Nordwestbahn richtet einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ein.

Wie die Nordwestbahn in einer Pressemitteilung schreibt, ist die Zugverbindung am 28. August um 23:14 Uhr ab Bramsche betroffen und wird von einem Ersatzverkehr mit Bussen bedient. Der Ersatzbus fährt in Bramsche um 23.19 Uhr ab und erreicht den Osnabrücker Hauptbahnhof um 0.05 Uhr.



In der Gegenrichtung wird die Verbindung um 23.26 Uhr ab Osnabrück Hauptbahnhof von einem Ersatzverkehr mit Bussen bedient. Der Ersatzbus fährt in Osnabrück um 22.56 Uhr ab und ist um 23.38 Uhr in Bramsche.



Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, bittet die Nordwestbahn, sich so früh wie möglich vor Fahrtantritt unter der Telefonnummer 01806/600 161 zu melden.

Der Ersatzfahrplan ist im Internet unter www.nordwestbahn.de verfügbar.