Hesepe. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 68 zwischen Hesepe und Alfhausen-Thiene ist eine Person lebensgefährlich verletzt worden. Drei weitere Beteiligte erlitten ebenfalls Verletzungen.

Am späten Montagachmittag kam laut Aussagen von Polizeibeamten ein auf der Bundesstraße 68 in Richtung Bramsche fahrendes Fahrzeug nach links von der Fahrspur ab, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Pkw. Ein dritter Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr in die Unfallstelle hinein.

Vier Personen wurden bei dem Unfall verletzt, eine von ihnen lebensgefährlich. Diese wurde mit einem Rettungshubschrauber zu einem Krankenhaus geflogen. Weil Unfallopfer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt waren, wurden neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehren aus Bramsche, Hesepe und Alfhausen zur Technischen Hilfe alarmiert. Die Polizei sperrte die Bundesstraße zwischen Hesepe und Alfhausen-Thiene.