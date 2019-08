Bramscher Handballer starten in die neue Saison CC-Editor öffnen

Auch Routinier Marcel Golchert (mit Ball) gehört wieder zum TuS-Team. Archivfoto: Rolf Kamper

Bramsche. Die Landesliga-Handballer des TuS Bramsche wollen in der Spielzeit 2019/20 „oben mitspielen“. Los geht es für die Hasestädter am Samstag, 31. August 2019, mit einem Pokalspiel in Burg Gretesch.