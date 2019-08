Balkum. Unter der Leitung von Zimmermann Klaus Hackmann haben mehr als 15 Freiwillige das Dach über dem Reiterstübchen sowie dem Sanitärtrakt des Reitvereins Ueffeln-Balkum saniert.

Rund 160 Quadratmeter undicht gewordene Dachfläche galt es wieder instand zu setzten. Ermöglicht wurde diese Aktion auch durch eine finanzielle Förderung durch das Energieunternehmen Innogy, das bereits ein Jahr zuvor das Sommerturnier des Vereins gesponsert hatte.



Im Rahmen der Mitarbeiter-Initiative „aktiv vor Ort“ übernimmt Innogy immer dann Materialkosten bis zur Maximalhöhe von 2000 Euro, wenn sich Mitarbeiter des Unternehmens für ihren Verein, eine Kindertagesstätte, eine Schule oder auch für die Verschönerung des Dorfplatzes einsetzen und auch selbst Hand anlegen.

Bei der Dachsanierung in Balkum war es wieder einmal Heide Wichmann, die bei ihrem Arbeitgeber das Geld locker machte, wie bereits bei drei anderen Projekten zuvor schon.

In einem ersten Schritt wurde nun am Samstag eine Abdichtung am westlichen Gebäudeteil vorgenommen. In einem weiteren Sanierungsabschnitt soll dann das Dach über der Stallgasse wieder instand gesetzt werden.