Bramsche. Mit einem Freiluft-Gottesdienst, Bühnenprogramm und mit Live-Musik wurde am Sonntag der zweite Tag des Gartenstadt-Sommerfests 2019 in Bramsche gefeiert.

„Es ist für jeden was dabei“, hatte Pastor Markus Unterderweide bei der Eröffnung des Gartenstadt-Sommerfestes am Samstagabend versprochen. Nachdem bereits der Flohmarkt am Morgen davor sowie die große Party auf dem Lutterplatz bis nach Mitternacht, am Sonntag dann der Gottesdienst mit Taubenauflass und der 8. Bürgerschmaus einen Großteil dieser Ankündigung eingelöst hatten, bot der Sonntagnachmittag dann noch ein breit gefächertes Bühnenprogramm, Kinderschminken, Bingo, Hüpfburg und Tauchturm.

Nach den Darbietungen der Jugendfeuerwehr und der Kinder der beiden Tagesstätten „St. Johannis“ und „Im Sande“ ging es vor der Bühne rasant in die Höhe. Die Cheerleader des TuS Bramsche warfen ihre Leichtgewichte hoch in die Luft, zeigten bis zu dreistöckige Pyramidenformationen und fingen souverän die ganz oben stehenden Mädchen beim Rückbau wieder auf.

Nicht minder eindrucksvoll auf die Show von Mitgliedern der Taekwondoabteilung des TuS Bramsche. Kopfhohe Fußtritte, auf dem Mattenboden beendete Messerangriffe, energische Kampfschreie und zerbrochene Holzbretter oder Steine demonstrierten eindrucksvoll die Gelenkigkeit sowie die stabilen Fußkanten und Handknochen der Taekwondoka.

Weniger brachial, aber ebenfalls bewegungsintensiv zeigte die Zumbagruppe vom „Medi 4“, wie gut gelaunt es sich zu Lateinamerikanischen Rhythmen Kalorien verbrennen lässt. Eine temporeiche und bunte Choreografie war es, die das Publikum hier zu sehen bekam. Ein Auftritt der "Tanzbühne" vervollständigte den Bewegungspart des Nachmittags.

So wie das Sommerfest am Vorabend nach der offiziellen Eröffnung mit Musik begonnen hatte, so endete es auch einen Tag später. Zunächst stimmte sich der Tensing-Chor schon mal ein wenig auf sein kommendes Konzert am Samstag, 31. August 2019, in der St. Johanniskirche ein, indem der Jugendchor einen Teil seines Repertoires anstimmte.

Die Schlussakkorde des Sommerfestes setzten dann schließlich Rune Schohaus, Loraine Gingter und Fabian Seeba mit Schlagzeug, E-Piano und Gesang.