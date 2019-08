Bramsche. Mallorcamusik brachte am Samstagabend bei der Party des Gartenstädter Sommerfestes die Stimmung auf dem Lutterplatz in Bramsche zum Brodeln. Das Experiment erwies sich als Volltreffer, wie unsere Bilder zeigen.

