Bramsche. Im Rahmen des Sommerkulturprogramms, organisiert vom Stadtmarketing Bramsche, spielte die Gruppe „Stout!“ am Donnerstagabend Irish Folk auf dem Kirchplatz in Bramsche .

Die Band besteht aus Simon Scherer und Mario Kuzyna. Die beiden jungen Musiker stammen aus Dortmund und Gelsenkirchen, und sie eint ihre Leidenschaft und Liebe zur Irischen Folkmusic. Derzeit touren sie mit ihrer neuen Album durch Deutschland. Sie trägt den Titel „Undaunted“, zu deutsch „Unerschrocken“.



Irische Stimmung kam gleich zu Beginn des Auftritts auf. Mario Kuzyna, der den überwiegenden Teil der Moderation übernahm, erklärte dem Publikum, dass Stout! eine interaktive Band ist. Er lud das Publikum zum Mitsingen einfacher Refrains und natürlich zum Mitklatschen des Rhythmus ein. Die Themen ihrer Lieder, größtenteils traditionelle Lieder aus Irland, seien Frauen, die Liebe, Saufen, Seefahrt und die Sehnsucht nach Zuhause – in unbestimmter Reihenfolge, so Kuzyna. So handelt das Lied „The Holy Ground“ von der Sehnsucht der Seefahrer nach ihrem Heimathafen, in dem sie ihre Frauen zurückgelassen haben. Die Ballade „Fiddler´s Green“, ebenfalls ein Seemannslied, beschreibt, wie sich die irischen Seeleute das Jenseits wünschen, erklärten die Musiker, nämlich mit blauem Himmel, grünen Feldern und Freibier, also alles Dingen die das Leben schön machen.

Die beiden Musiker aus dem Ruhrpott scheuen keine Herausforderung, um dem Sound des Irischen möglichst nahe zu kommen. Simon Scherer präsentierte ein Lied in gälischer Sprache. Das zu lernen sei nicht einfach gewesen, gestand er dem Publikum, da sich die Grammatik sehr von der anderer Sprachen unterscheide, und auch die Aussprache schwierig sei.

Mit den Instrumenten Gitarre, Banjo, Mandoline und dem „Diatonischen Handzug-Harmonium“, das einem kleinen Akkordeon ähnelt und in Irland kurz „The Box“ genannt wird, begleiten sich die beiden Sänger. Ganz reinen irischen Folk präsentierten sie den Zuhörern aber nicht. Immer wieder schafften die beiden Musiker Übergänge zu eigenen Interpretationen der traditionellen Stücke. Selbst den Klassiker „Whiskey in the Jar“ variierten sie in Rhythmus und Geschwindigkeit hin zu einem Bossa Nova.

Die Resonanz der Besucher auf das Konzert und das Konzept des Stadtmarketings war positiv. Im Sommer habe es für die verschiedensten Musikrichtungen Angebote gegeben, so das Resume eines Besuchers aus Bramsche, der öfter zum Konzert auf den Kirchplatz kommt. Zu Gast waren immerhin rund 800 Besucher, die sich am Donnerstag bei bestem Wetter zum Konzert eingefunden hatten.

In der kommenden Woche endet das Sommerkulturprogramm. Das Abschlusskonzert findet nicht wie gewohnt am Donnerstag statt, sondern erst am Freitag statt.