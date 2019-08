Pente. Bei einem Einbruch in das Tiergesundheitszentrum in Pente sind Bargeld und ein Tresor gestohlen worden.

Unbekannte sind in das Tiergesundheitszentrum in Pente eingebrochen. Um ins Innere des Gebäudes zu gelangen, beschädigten der oder die Täter zwischen 22 Uhr am Mittwoch, 21. August, und 7 Uhr am Donnerstag, 22. August 2019, ein Fenster. Dann stahlen sie Bargeld und einen Tresor, den sie mit einem Fahrzeug abtransportiert haben dürften.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter Telefon 05461 915300.