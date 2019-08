Bramsche. Als zentrale Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger ist jetzt im Rathaus der Stadt Bramsche eine neue Infothek eingeweiht worden.

Direkt neben dem Eingang zum Bürgerservice fungieren drei Angestellte der Stadt jetzt als erste Ansprechpartner für die verschiedensten Fragestellungen und Belange der Bramscher Einwohner. Besetzt wird die Infothek von den städtischen Mitarbeitern Susanne Friederichs, Tanja Dirks und Günter Wendt. Das Trio ist in der Zentrale der Stadtverwaltung beschäftigt. Bislang waren sie im hinteren Teil des Rathausneubaus untergebracht. Nun befindet sich der Arbeitsplatz der drei Angestellten neben dem Haupteingang.

„Die Einrichtung einer Infothek war überfällig. Es ist ja offensichtlich, dass es deutlich mehr Sinn ergibt, unsere Zentrale auch zentral zu positionieren“, zeigt sich Bramsches Bürgermeister Heiner Pahlmann angesichts der Umstrukturierung zufrieden.

Infos und Formulare erhältlich

An der neuen Infothek erhalten Besucherinnen und Besucher Infos über die im Gebäude ansässigen Ämter und Abteilungen und die dazugehörigen Wegbeschreibungen. Ebenso können dort Formulare abgeholt und Anträge entgegengenommen werden. Darüber hinaus werden allgemeine Informationen und Broschüren bereitgehalten, Auskünfte über Zuständigkeiten und Dienstleistungen erteilt und Ansprechpartner vermittelt. Und auch alle weiteren Fragen, die die Stadtverwaltung und Bramsche betreffen, werden an der Infothek geklärt. Zudem läuft die zentrale Telefonanlage des Rathauses über die Infothek.

„Schon in den ersten Tagen nach unserem Umzug hat sich gezeigt, dass sich die Maßnahme gelohnt hat. Für die Bürgerinnen und Bürger bringt die Infothek viele Vorteile mit sich. Wir können die Gäste gezielt informieren und Fragen direkt klären. So bleibt den Besuchern unnötiges Suchen im Rathaus erspart“, sagt Tanja Dirks, Mitarbeiterin an der Infothek.

Die Infothek ist montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr besetzt.