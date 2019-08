Bramsche. Eine neue Seilbahnanlage kann ab sofort auf dem Spielplatz hinter dem Bramscher Tuchmacher-Museum genutzt werden. Gestiftet wurde sie von der Freiwilligen Feuerwehr und der Firma Eventattraktion.de von Jens Mehring.

Die Feuerwehr Bramsche hatte im Juni 2018 in Zusammenarbeit mit der Firma Eventattraktion.de von Jens Mehring das große Fest „Die Stadt in Kinderhand” ausgerichtet. Um die 15000 Besucher erfreuten sich seinerzeit an dieser Veranstaltung. Aus dem Erlös wurde nun eine Seilbahn auf dem Spielplatz hinter dem Tuchmacher-Museum installiert. Der Ortsrat von Bramsche sprang beim Finanzierungsrest helfend ein.

Am Dienstagnachmittag übergaben Vertreter der Feuerwehr die Seilbahn in Kinderhand. „So kennen wir unsere Feuerwehr. Sie setzt sich nicht nur für ihre originären Aufgaben ein, sondern spendet auch noch“, kommentierte Bürgermeister Heiner Pahlmann bei der Freigabe der Bahn das finanzielle Engagement der Brandbekämpfer, das einen Umfang von 3000 Euro hatte.

Ortsbürgermeisterin Roswitha Brinkhus brachte ebenfalls ihren Dank und ihre Anerkennung zum Ausdruck. „Wir vom Ortsrat sind vom neuen Spielgerät beeindruckt. Es ist einfach super und wertet den Spielplatz auf.“