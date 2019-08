In Engter haben sich unbekannte Täter an zwei Wohnhäusern zu schaffen gemacht, blieben bei ihren Einbruchsversuchen allerdings erfolglos. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

Engter. In Engter haben unbekannte Täter versucht, in zwei Wohnhäuser einzubrechen. Sie blieben in beiden Fällen erfolglos.