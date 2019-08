Firmen öffnen ihre Türen bei der ersten "Expo Bramsche" in Engter CC-Editor öffnen

Vorfreude auf die Premiere am 8. September: die Vertreter der beteiligten Unternehmen mit Bürgermeister Heiner Pahlmann (vorn links), Wolfgang Kirchner vom Stadtmarketing (mittlere Reihe 2. von rechts) und Wirtschaftsförderer Klaus Sandhaus (rechts). Foto: Hildegard Wekenborg-Placke

Engter. Am Sonntag, 8. September 2019, findet zwischen 11 und 17 Uhr die erste "Expo Bramsche" in den Gewerbegebieten Engter (östlich und westlich der L 78) und Schleptrup (an der A 1 gelegen) statt.