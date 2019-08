Hesepe. Die Heseper Vereine rühren gemeinsam die Werbetrommel für den vierten Bayerischen Frühschoppen im Ort. Er steigt am 15. September. Der Vorverkauf beginnt jetzt.

Auf der Festwiese an der Rudolf-Harbig-Straße in Hesepe heißt es am 15. September zum 4. Mal "O`zapft is". Was vor vier Jahren begann, kann man inzwischen schon traditionell nennen, denn die Heseper freuen sich schon weit im Voraus auf den Bayerischen Frühschoppen mit zünftiger Blasmusik und original bayerischem Essen.

Auch in diesen Jahr unterstützten wieder zahlreiche Vereine und Verbände die Organisation des Festes. "Leider müssen wir in diesem Jahr allerdings aus organisatorischen Gründen auf das beliebte Kinder-Oktoberfest am Vortag verzichten", bedauert Hauptorganisator Rolf Brell.

Am Sonntag um 11 Uhr eröffnet wie gewohnt das Trompetercorps Hesepe den Frühschoppen. Danach sorgen der Musikverein aus Nortrup und DJ Rolf Brell für Partystimmung. Im Eintrittspreis von 19,90 Euro ist ein Mittagessen und eine halbe Maß Bier inbegriffen. Die Bewirtung der schunkelnden Trachtenträger übernimmt wieder das Team der Gaststätte Fangmann aus Osterfeine.

Karten sind noch unter der Telefonnummer 0174/5449901 und an den folgenden Vorverkaufsstellen: Friseursalon Iris, Ernst-Reuter-Straße 6, Hesepe, Friseursalon Haarmonie, Zum Reiderbach 8, Hesepe sowie Fress-Bar, Wallenhorster Straße 9, Engter, erhältlich.