Bramsche. Das Bramscher Sommerkulturprogramm 2019 nähert sich dem Ende. Am Donnerstag, 22. August, gibt es bereits das letzte Donnerstagskonzert auf dem Kirchplatz. "Stout!" entstauben dann ab 189.30 Uhr den Irish Folk.

Ein Name, zwei Männer: Mario Kuzyna, alter Folk-Veteran, und Simon Scherer, bärtiger Banjo-Haudegen, sind gemeinsam auf der Mission, Irish Folk zu entstauben, zu erneuern und zu erweitern. Ihr Programm reicht von lauten, rauen Pub-Songs über gefühlvoll arrangierte Balladen bis hin zu mitreißenden Tune-Sets.

Dabei gelingt es den Beiden, sowohl den Gassenhauern als auch den weniger bekannten Stücken ihre eigene Note zu verleihen und sie frisch und neu erklingen zu lassen. Oder um es mit den Worten von Celticrock.de zu sagen: „Auch den abgenudelten Kneipennummern können Stout durch frische Herangehensweisen etwas Neues abgewinnen.“

"Stout" beenden die Reihe der Kirchplatzkonzerte am Donnerstag, die am 4. Juli begonnen hat. Es ist allerdings nicht das letzte Kirchplatzkonzert in diesem Programm: Am Freitag, 30. August, findet dort ab 19.30 Uhr das Abschlusskonzert mit "Colour the Sky" statt.

Das Sommerkulturprogramm mit insgesamt 15 Konzerten wird finanziell unterstützt von den gastronomischen Partnerbetrieben sowie den Hauptsponsoren Stadtwerke Bramsche, Firma Beckermann und den Bramscher nachrichten, die in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen feiern.

An diesem Wochenende gibt es kein zweites Konzert im Sommerkulturporgramm so wie an den Wochenenden zuvor. Auf einen Konzertabend müssen die Bramscher deshalb aber nicht verzichten: Beim Sommerfest in der Gartenstadt spielt am Samstag ab 18.30 Uhr das "Gooseflesh-Duo", bevor ein DJ und die Band "Chaos Team" für Partystimmung sorgen.