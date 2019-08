Bramsche. Der ehemalige A-2-Nationalspieler Blanchard Obiango spielt auch in der Spielzeit 2019/20 bei den Regionalliga-Basketballern der Ademax Red Devils. Nachdem Jakob Freimuth den TuS-Verantwortlichen mitgeteilt hat, aus beruflichen Gründen doch nicht für die Hasestädter spielen zu können, kam Blanchard Obiango wieder ins Spiel.

Nach einem klärenden Gespräch und der Analyse Obiangos enttäuschender Saison, einigte man sich auf eine Fortsetzung seines Engagements. Auch Routinier war mit seiner Saison, die immer wieder durch Verletzungen geprägt war, nicht zufrieden. Obiango soll in der kommenden Saison eine andere Rolle im Team bekommen, in der er seine Stärken besser ausspielen kann.

Neue Chance für "Obi"

„Wenn Obi in der kommenden Spielzeit eine Rolle im Team bekommt, die mehr auf seine Stärken ausgerichtet ist, und er von Verletzungen verschont bleibt, dann wird er sicherlich eine Verstärkung sein. Ich hoffe, dass sowohl die Mannschaft als auch die Fans Obi eine neue Chance geben und ihm so einen Neustart bei uns ermöglichen“, erklärt TuS-Teammanager Rüdiger Gottaut.

Froh über die Einigung

Blanchard Obiango sagt zu seinem Engagement: „Trotz des souveränen Aufstiegs war es für mich persönlich leider eine von Verletzungen geprägte Saison. Ich bin daher sehr froh, dass die Verantwortlichen und ich eine Einigung gefunden haben, und ich die Gelegenheit bekomme zu zeigen, dass ich deutlich besser spielen kann. Letzte Saison war es auf Grund der stark besetzten Mannschaft nicht zwingend notwendig, dass ich Statistiken produziere. Wir haben die meisten Spiele sehr deutlich gewonnen. Daher habe ich mich darauf fokussiert, meine Mitspieler stärker in Szene zu setzen. Dieses Jahr soll nach Absprache mit Coach Roland Senger meine Aufgabe und Rolle eine andere sein. Ich freue mich darauf und bin mir sicher, dass Fans, Spieler und Verantwortliche Freude an der 1. Regionalliga haben werden. Ich hoffe, dass der Support der Fans genau so grandios sein wird wie in der zurückliegenden Saison.“

Zwei Tests im August

Neben der Weiterverpflichtung des Allrounders geben die Verantwortlichen zwei Termine bekannt, in denen die Bramscher Basketballer für den Ernstfall proben wollen. Die Spiele finden in der IGS-Sporthalle statt. Am Freitag, 23. August 2019, geht es ab 20 Uhr gegen den Bürgerfelder TB und am Freitag, 30. August 2019, ab 19.30 Uhr gegen die BBG Herford. Bei beiden Spielen können Dauerkarten erworben werden oder bestellte Saisonkarten abgeholt werden.

Saisonbeginn vorverlegt

Der Saisonstart der Red Devils erfolgt derweil bereits eine Woche früher als ursprünglich geplant. Das eigentlich für den 19. Oktober vorgesehene Heimspiel gegen König Wusterhausen wurde auf Samstag, 21. September, vorverlegt.