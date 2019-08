Achmer. Spektakuläre Bilder bot der Flugtag 2019 des Modellflugclubs (MFC) Osnabrück in Achmer.

Während die Segelflieger in Originalgröße nebenan auf dem Segelflugplatz von einer starken Seilwinde in die Höhe gezogen werden, haben die Modellflugpiloten auf dem benachbarten Gelände des Modellflugclubs Osnabrück mal etwas Neues ausprobiert. Statt mit einer Propellermaschine haben sie mit einem Eurofighter ein Segelflugzeug auf die benötigte Flughöhe geschleppt.

Davon zeigte sich selbst der Vorsitzende des Modellflugsportverbandes Deutschland, Ralf Bäumener begeistert. „So etwas habe ich bisher noch nicht gesehen“, meinte Bäumener, der extra aus Siegen zu den Modellflugtagen nach Achmer gereist war. Und auch der Vorsitzende des gastgebenden MFC Osnabrück, Peter Jacob, vermutete, „dass es so etwas wohl noch nicht sehr oft gegeben hat."

In Achmer bekamen die beiden Modellflugpiloten des Düsenjets und des Segelfliegers jedenfalls reichlich Applaus von den Gästen und Teilnehmern für diese Premiere. Aber auch die Flugvorführungen mit den Propellermaschinen, Düsenmaschinen und Hubschraubermodellen entlockten den Zuschauern am Samstag und Sonntag immer wieder viel Applaus.

Auch wenn die Modellflieger aufgrund des Regens immer wieder Zwangspausen beim Flugbetrieb einlegten und die teilweise recht teuren Fluggeräte unter Planen vor dem Wasser geschützt werden mussten, zogen die Organisatoren ein positives Fazit. „Rund 25 auswärtige Modellflugpiloten aus dem nordwestdeutschen Raum sind dieses Wochenende mit ihren Modellflugzeugen hier“, so Peter Jacob. „Das ist für unsere Flugtage an diesem Wochenende schon eine hohe Zahl“, so Jacob weiter.