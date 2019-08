Engter. Trotz eines großen Angebots an Attraktionen hat die Engter Bisse am Sonntag, 18. August 2019, unter dem schlechten Wetter gelitten.

Familiengottesdienst, Flohmarkt, Live Musik, Zauberkünstler und Entenrennen. Dazu verschiedenste gastronomische Angebote sowie Hüpfburg, Kinderschminken und Kinderkarussell. Die Organisatoren der Engter Bisse hatten sich für Sonntag wahrlich wieder alle erdenkliche Mühe gegeben, die Bisse zu einem Dorffest werden zu lassen, das für alle Besucher etwas bereit hielt.

Was jedoch nicht bestellt worden war, aber dennoch daher gezogen kam, war das Dauerrínnsal aus der dichten Wolkendecke, inklusive den Vorhersagen der Regenapp, die kaum Zuversicht auf eine nennenswert niederschlagsfreien Periode während der Dauer der Bisse aufkommen ließen.

Aufgabe unter Dach

Es war wirklich schade für das Organisationsteam vom Ortsrat, von denen Ortsbürgermeister Ralf Seeleib bereits um sechs Uhr aktiv wurde, um den Toilettenwagen für die Flohmarktanbietern aufzuschließen, dass in der ersten Hälfte so viel Feuchtigkeit von oben die Bisse begleitete. Wer am Vormittag eine Aufgabe unter Dach übernommen hatte, konnte froh sein. Hierzu zählten die Aktiven des neuen Trägervereins „Alte Feuerwehrwache“, die die ehemalige Fahrzeughalle in eine Cafeteria verwandelten und zudem Einblicke in den zukünftigen Dorftreff von Engter gewährten

Für die meisten anderen Mitwirkenden an der Engter Bisse waren hingegen Gleichmut und Schicksalsergebenheit die am Sonntag gefragten Tugenden, wollte man sich nicht angesichts rarer Flohmarktstände, aufgespannter Regenschirmen und ohne die sonst üblichen Besucherscharen die Stimmung trüben lassen.

In kurzen Hosen

Einer, der dies hinbekam, war Kay-Uwe Hanf. In kurzen Hosen, also noch ausgesprochen sommerlich gekleidet, hatte er mit seiner Frau einen Flohmarktstand an der Pizzeria aufgebaut. Freundlichen Nachbarn, die einen Schirm verliehen hatten und eine Plastikfolie aus den eigenen Beständen ließen das Ehepaar seit sechs Uhr in der Früh den Regen gut gelaunt überstehen. So gegen 11 Uhr reichten dann auch die Finger zweier Hände schließlich doch nicht mehr aus, um die Anzahl der getätigten Verkäufe darzustellen. „Die Zuversicht hat gesiegt“, kommentierte Kay-Uwe Hanf die Tatsache, dass immerhin die Standgebühr realisiert worden war.

Allerdings hatte er auch nur begrenzte Konkurrenz von privaten Anbietern. „Übersichtlich“, nannte Ortsbürgermeister Ralf Seeleib die Anzahl der tatsächlich erschienenen Privathändler. Angemeldet hatten sich 47. Erschienen war nicht einmal ein Fünftel von ihnen.

Anzeige Anzeige

Liebenswürdiges Repertoire

Präsent waren hingegen die Werkstattband Klangwelt der Heilpädagogischen Hilfe,

das Oldiequintett Just for Fun sowie DJ Sören. Unter dem geschützten Pavillon beziehungsweise von der trockenen Lkw-Bühne herab gaben alle ihr Bestes, um das Publikum zum Verweilen zu animieren. Speziell die Werkstattband der HpH tat dies mit einem liebenswürdigen Repertoire sowie deutlich erkennbarer Freude am und Hingabe zum Musikmachen. Ein Einsatz, der die Band durchaus für einen Auftritt im Rahmen des Sommerkulturprogramms empfahl.

„Der Vorteil ist, dass wir beim Entenrennen fließend Wasser am Engter Bach haben werden“, mit diesem Vorblick auf den abschließenden Höhepunkt der Engter Bisse am Nachmittag machte Ralf Seeleib Stunden vorher immer noch gute Miene zum feuchten Spiel.

Immerhin 78 quitschgelbe und auch andersfarbige Badenwannenenten begaben sich ab 15.30 Uhr auf ihren Weg. Und sie hatten sogar genügend Wasser für die Reise auf dem Engter Bach unter ihren Bäuchen.

So hat halt alles seine zwei Seiten im Leben. Und den Betreiber des Karussells wird es auch gefreut haben. Denn schließlich bekam jedes Kind, das eine Ente ins Rennen geschickt hatte, eine Fahrt auf dem Karussell spendiert, unabhängig davon, ob sein Schwimmtier zu den schnellsten und damit zu den Preisgewinnern zählte oder nicht.