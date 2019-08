Engter. Kaffee statt Knöllchen erhielten am Samstagmittag Motorradfahrer, die sich, angehalten von der Polizei, zu einem Gespräch über Motorradlärm an der L 87, wohlgemerkt freiwillig, bereit fanden.

Lärmgeplagte Anlieger, Vertreter der Lokalpolitik aus Evinghausen, Engter, Schleptrup und Kalkriese, ferner das Präventionsteam der Polizeiinspektion Osnabrück und Mitglieder der „Bürgerinitiative gegen Lärm an der L 87“ sowie der Verkehrswacht Bramsche-Wallenhorst waren eingeladen, das Gespräch mit den motorisierten Zweiradfahrern zu führen.



Mehr als 50 Motorradfahrer stellten sich bei insgesamt rund acht Litern ausgeschenktem Kaffee den Gesprächen über Raserei und Lärm auf den Serpentinen zwischen Engter und Evinghausen. „Konstruktive und vor allem sachlich und emotionsfrei geführte Gespräche“ seien es gewesen, wie Alex Roman und Michael Wilczynski vom Bundesverband der Motorradfahrer gegen 15 Uhr bestätigten.

Allerdings konnten wegen der Witterung nicht ganz so viele Motorradfahrer angesprochen werden wie an einem sonnigen Wochenende. Aber lediglich ein Raser war im Aktionszeitraum aufgefallen. Und es gab kaum einen Biker, der durch Abschalten des so genannten „DB-Killers“ an seiner Maschine für zusätzlichen Lärm sorgte.

Nachdenken über Konfliktvermeidung

Nicht nur die Aufklärung über die Situation der Anlieger in diesem Bereich der L 87 wurde bei den Diskussionen einmal direkt gegenüber den motorisierten Verkehrsteilnehmern kommuniziert. Gemeinsam mit den oft jungen Motorradfahrern gab es auch ein Nachdenken über Möglichkeiten der Konfliktvermeidung. Eine durchgezogene Markierung auf der Fahrbahn, um das Kurvenschneiden zu vermeiden, war einer der Vorschläge hierzu. Auch die phasenweise Anbringung von Lärmmessgeräten an der Strecke, die, vergleichbar den Geschwindigkeitsmessgeräten, dem Fahrer anzeigen, dass er ein erträgliches Maß überschritten hat, könnte das Bewusstsein für diese Problematik schärfen.

Die Idee, einmal pro Monat die Straße zwischen Engter und Evinghausen komplett außer für Motorradverkehr zu sperren, um den Kurvenliebhabern eine eventartige Gelegenheit zu geben, sich nach Herzenslust auf dieser Strecke auszutoben, kam sogar von einem der Anwohner.

Tobias und Kjell, zwei junge Fahrer aus Bramsche beziehungsweise aus Osnabrück, wussten die Möglichkeit, sich einmal über die Probleme ohne Konfrontation zu unterhalten, ebenfalls zu schätzen. Sie wollen in Zukunft mehr über Möglichkeiten der Rücksichtnahme nachdenken, entsprechend handeln und auch Kollegen ansprechen, dies ebenfalls zu tun. Aber sie wiesen auch darauf hin, dass es speziell Fahrer aus anderen Landkreisen gebe, die ganz bewusst auf der Strecke hin und her fahren, um dort Lärm und Polizeieinsätze zu produzieren.

Anzeige Anzeige

In jedem Fall aber wurden von den beiden jungen Leuten wie auch von den übrigen Beteiligten eine Wiederholung der „Kaffee statt Knöllchen Aktion“ für sinnvoll gehalten. Denn die Gespräche hätten „eine Grundlage geschaffen, eine vernünftige Lösung für alle zu finden“, wie Ralf Seeleib, Ortsbürgermeister von Engter, den Nachmittag zusammenfasste.