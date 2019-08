Sögeln. Eine der höchsten Auszeichnungen des Deutschen Schützenbundes, der Protektororden in Silber, ist dem Sögelner Dieter Stetefeld verliehen worden.

Mit dieser Auszeichnung für besondere Verdienste um das Schützenwesen überraschten der Vorsitzende des Sögelner Schützenvereins, Ulrich Menke, und Vorstandsmitglied Sascha Krecke im Rahmen des Schützenfestes nun Dieter Stetefeld.



Stetefeld sei "ein Mitglied, das sich immer mit sehr viel Freude und Leidenschaft für unseren Verein eingesetzt hat“, lobte Menke. „Er war lange, rund 13 Jahre, Jugendsportleiter mit Trainerlizenz und ist mit unseren Jugendlichen etliche Male zu Schießsportwochen gefahren. Dazu kamen unzählige Teilnahmen an Kreis-, Bezirks- und Landesmeisterschaften. Höhepunkt war die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften in München, wo er mit der Kleinkaliber-Liegendmannschaft den Vizemeistertitel erringen konnte“, so Menke über die sportlichen Erfolge von Dieter Stetefeld.

Auch als stellvertretender Vorsitzender und Präsident des Vereins habe Stetefeld sich über viele Jahre zum Wohle des Vereins eingesetzt, erklärte Menke in seiner Laudatio, bevor er Stetefeld dann den Protektororden in Silber des Deutschen Schützenbundes verlieh, der durch "Seine Hoheit Andreas Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha" gestiftet wurde.