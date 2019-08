Die Organisatoren Hussein Al Assaf, Amal e.V., Stefanie Uhlenkamp, Projekt „Demokratie leben! in Bramsche“, Heike Samantha Harms, Amal e.V., Karin Sommer, BIKU e.V., Maria Stuckenberg, Ehrenamtskoordinatorin der Stadt Bramsche und Wilfried Gerke, Projekt „Demokratie leben! in Bramsche“ (von links) sind startklar für Bramsches erstes internationales Picknick. Foto: Yannick Richter/Stadt Bramsche

Bramsche. Unter dem Motto „Tischlein, deck dich“ wird am Samstag, 31. August 2019, am Spielplatz beim Tuchmacher-Museum/Hasewiesen zu einem gemeinsamen Picknick eingeladen. Mehrere Akteure sind an der öffentlichen Veranstaltung beteiligt. Sie findet im Rahmen des Projekts „Demokratie leben! in Bramsche“ statt.