Bramsche. Liesa Kaunas aus der Gartenstadt ist die nächste Gewinnerin bei der Jubiläumsaktion zum 125-jährigen Bestehen der Bramscher Nachrichten.

Glück und familiäres Zusammenwirken sorgten dafür, dass die Teilnehmerin am Jubiläumsgewinnspiel zum 125-jährigen Bestehen der Bramscher Nachrichten zur Gewinnerin wurde: Liesa Kaunas sorgte dafür, dass auch ihr Pkw mit dem blauen Aufkleber „Wertvoll für die Region“ durch die Gegend fährt. Nun ist es aber so, dass sie seit einer Hüftoperation nicht mehr selbst am Steuer sitzt. Ihr Sohn Herbert darf ihren Wagen nutzen und parkte auf dem K & K-Parkplatz. Dort wurde das Fahrzeug gesichtet und eine Gewinnmitteilung unter dem Scheibenwischer führte zur Kontaktaufnahme. Liesa Kaunas kann sich über diesen kleinen Umweg also über einen Einkaufsgutschein in Höhe von 50 Euro freuen, den sie bei Rossmann einlösen möchte.

„Von hinten nach vorne“ liest die Gewinnerin jeden Morgen die Papierausgabe der Bramscher Nachrichten beim Frühstück, „sonst schmeckt es nicht“. Weil ihr Enkel beim FCR Fußball spielt, interessiert sich die Gartenstädterin für den Lokalsportteil. Besonders intensiv verfolgt Liesa Kaunas aber die Nachrichten aus ihrer alten Heimat Hesepe. „Da kann schon mal der Kaffee kalt werden“, berichtet die Rentnerin, die sich darüber hinaus bei der Zeitungslektüre noch den Kreuzworträtseln, dem Biowetter, den Kindersprüchen sowie dem Tuchmacher zuwendet, der nach ihrer Meinung „auch manchmal recht hat“.

