Zuneigung, aber auch viel Arbeit - das halten Gisela und Bernhard Koschnick für wichtig, damit eine Ehe so lange hält wie ihre. Foto: Yvonne Sommer

Bramsche. Die Diamantene Hochzeit ist ein seltenes Jubiläum. Gisela und Bernhard Koschnick aus Bramsche feiern diesen besonderen Tag gleich zweimal: Am Donnerstag, 15. August 2019, mit den Nachbarn beim gemeinsamen Grillen und am Samstag mit Familie und Freunden nach einem Gottesdienst in der St. Johanniskirche im "Wüllker Hus".