„The Beat Knights feat. Steve Young“ treten am 15. August beim Sommerkulturprogramm 2019 in Bramsche auf. Foto: Beat Knights

Bramsche. Planänderung beim Sommerkulturprogramm 2019 in Bramsche: Die Band "Virgin Dragons" hat krankheitsbedingt abgesagt. Stattdessen treten am Donnerstag, 15. August, "The Beat Knights feat Steve Young" auf dem Kirchplatz auf.