Bramsche. Stühlerücken im Ortsrat Bramsche: Imke Märkl (CDU) verzichtet auf ihr Mandat, Nachrückerin in die Fraktion der Christdemokraten ist Silke Kuhlmann.

Der Wechsel wird in der kommenden Sitzung des Ortsrats Bramsche vollzogen, die am Montag, 19. August 2019, um 18 Uhr im Rathaus beginnt.

Imke Märkl betonte auf Anfrage unserer Redaktion, sie wolle ihre weiteren politischen Ämter und Mandate weiterhin behalten. Sie ist Vorsitzende des CDU-Stadtverbands, Mitglied des Stadtrats, des Verwaltungsausschusses und des Ausschusses für Feuerwehr und Ordnung, zudem ehrenamtliche stellvertretende Bürgermeisterin. "Das alles werde ich auch bleiben. Das Mandat im Ortsrat Bramsche ist das einzige, das ich künftig nicht mehr wahrnehmen möchte", betont Märkl.

Sie hatte sich in der Gemeinde Molbergen (Landkreis Cloppenburg) - letztlich vergeblich - um das Amt der hauptamtlichen Bürgermeisterin beworben. In der Zeit des dortigen Wahlkampfs bis hin zur Stichwahl Mitte Juni 2019 habe sich nach ihren Worten "gezeigt, dass es sinnvoll und wünschenswert ist, unsere kommunalpolitische Arbeit in Bramsche auf mehr Schultern zu verteilen." Dies geschehe nun durch ihren Mandatsverzicht im Ortsrat. "Silke Kuhlmann hatte bei der letzten Kommunalwahl im Jahr 2016 nur um jeweils eine Stimme den Einzug in den Ortsrat und den Stadtrat verfehlt", so Märkl. Nun könne die Nachrückerin noch enger eingebunden werden. "Dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt, grob gerechnet zur Hälfte der Wahlperiode", ist Märkl überzeugt. Die nächste Kommunalwahl wird 2021 stattfinden.

Bislang ist Silke Kuhlmann stellvertretende Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes und Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung (MIT) Bramsche in der CDU.

Wer den Fraktionsvorsitz der CDU im Ortsrat als Nachfolgerin oder Nachfolger von Imke Märkl übernimmt, ist derweil noch nicht entschieden. Am Donnerstag kommt die Fraktion zusammen, um darüber zu beraten.