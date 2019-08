Bramsche. Unplugged gespielte Songs, die jeder kennt und liebt, versprach die Vorankündigung – und die Band "Two gathered" hielt Wort.

Im vergangenen Jahr trat das Duo bereits schon einmal beim Sommerkulturprogramm auf. Damals waren Gunnar Meemken und Stephan Rehse in dieser Formation noch neu im musikalischen Showgeschäft. Am Sonntagvormittag besuchte die Zwei-Mann-Band erneut den Ort ihres ersten Auftritts in Bramsche. Das Café am Hasesee hatte sie zum wiederholten Male für eines der sommerlichen "Umsonst- und Draußen-Konzerte" eingeladen.

Schon vom Ambiente her hatte der Auftritt einen wohltuend entspannenden Charakter. Blauer Himmel, weiße Wolken, Schatten spendende Bäume und "lässiges Leben" auf den Minigolfbahnen. Man konnte es in den aufgestellten Strandkörben oder den gut gepolsterten Sitzmöbeln wahrlich komfortabel aushalten.

Es war bereits der dritte Auftritt des erst ein starkes Jahr zusammenspielenden Duos in Bramsche. Neben den beiden Konzerten im Café am Hasesee war die benachbarte Aquarena einmal der Ort einer weiteren Vorstellung. Kennengelernt haben sich die beiden Hobbymusiker in der Osnabrücker Zwiebel. „Unterhalten und sofort verstanden“, so kamen der Polizist und der Immobilienverwalter unkompliziert zusammen. Zwei trafen sich und somit war auch der Bandname in seiner deutschen Übersetzung schnell gefunden.

Ebenso zügig einvernehmlich gestaltete sich die Zusammenstellung des recht breit angelegten Repertoires. Beide Musiker stellten nämlich fest, dass die Schnittmenge der jeweiligen Lieblingstitel eine erstaunlich große war. „Wir haben auch beide die gleichen Langspielplatten zuhause“, berichtete das Duo kurz vor seinem Auftritt.



Die Vorankündigung hielt, was sie versprach. Titel aus der Jahren 1970 bis 2000 hatte das Duo mitgebracht. Das Publikum bekam entspannte Musik, unter vielen von Smokey, den Monkees, Hoffmann und Hoffmann oder Chris de Burgh zu hören. Einfaches Equipment, nur mit den Stimmen der beiden Musiker und einer Gitarre, das muss keinesfalls für schlichte Musik stehen.

Was Gunnar Meemken und Stephan Rehse an diesem Vormittag zu Gehör brachten, waren Wohlfühlklänge, die nicht nur den beiden Musikern selbst Spaß machten. Wiederholungen beim Sommerkulturprogramm innerhalb einer Jahresfrist gehören gerade nicht zum Standard der Veranstaltungsreihe. Dass sich Wirtin Mecki Thiele aber das Duo noch einmal gewünscht hatte, war in diesem Fall eine gute Idee. Musikstücke, die immer wieder gerne gehört und nicht langweilig werden. Dazu Musik, die nicht überladen ist mit Effekten, das machte den gefälligen Charme des Konzertes aus.