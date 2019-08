Achmer. Der SC Achmer hat auch sein zweites Saisonspiel in der Kreisliga Nord gewonnen. Gegen die SG Ostercappeln/Schwagstorf setzten sich die Achmeraner mit 3:2 durch. Allerdings lief noch nicht alles rund.

Nein, die Anhänger des SC Achmer haben sich am Freitagabend nicht die Tabelle der Kreisliga ausgedruckt. Auch wenn man nach dem Heimsieg einige – wohl ohnehin nicht ganz ernst gemeinte – "Spitzenreiter, Spitzenreiter!"-Rufe hörte, war der erste Tabellenplatz nach sechs Punkten aus zwei Partien nicht der Rede wert. Denn wie schon gegen Wallenhorst II tat sich der SCA auch gegen die Ostercappelner schwer.

"Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen", gab Trainer Mark Barrenpohl nach der Partie dann auch offen zu. "Wir machen im Moment noch zu viele individuelle Fehler. Daraus resultieren auch die Gegentore." Das Defensivverhalten seiner Spieler wirke noch nicht souverän genug. Das Ergebnis waren am Freitag beispielsweise zwei ärgerliche Fouls, aus denen ein Elfmeter und ein Freistoß von der Strafraumgrenze für die SGO resultierten. Achmer hatte mächtig Glück, dass ersterer an die Torlatte knallte und der Freistoß nur den Pfosten traf. Torchancen zum Sieg hatten die Gäste also allemal.

Zu Beginn der Partie hatten sich die Kontrahenten zunächst vorsichtig abgetastet. Als der SC Achmer ein wenig besseren Zugriff bekam, war das 1:0 durch Stürmer Julian Bury durchaus verdient. Danach machte Achmer aber nicht weiter. Der Gast kam besser in die Partie und Angreifer Tim Ruppel erzielte den Ausgleich. Der Aufruf von Achmers Simon Flehinghaus – "Wieder wach werden!" – kam anscheinend bei den Teamkollegen nicht an. Ostercappeln bekam noch vor der Pause drei Großchancen und die Hausherren konnten sich bei ihrem Keeper Kai-Torben Hoffeld bedanken, dass es mit 1:1 in die Kabinen ging.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich die Begegnung ausgeglichen. Julian Bury leitete in der 55. Minute einen Konter mit einem Steilpass ein, an den Gäste-Torwart Tobias Klatka aber zuerst herankam. Doch der Ball rutschte ihm auf dem feuchten Untergrund durch die Finger, sodass Gilbert Reinhard die Kugel zum 2:1 ins leere Tor schieben konnte. Als dann drei Minuten später Simon Flehinghaus die gesamte SGO-Abwehrkette alt aussehen ließ und das 3:1 mit einem knallharten Flachschuss erzielte, schien alles klar zu sein

Die SG Ostercappeln/Schwagstorf blies aber zum Angriff und drückte die Achmeraner in ihre Hälfte. Während dem Gastgeber nur noch vereinzelte Entlastungsangriffe gelangen, legte für die SGO Leon Schmeddes eine Eckballflanke auf die Latte, Stürmer Sven Herrmann vergab den erwähnten Elfmeter und Kapitän Dimitri Breinert scheiterte mit seinem Freistoß-Hammer. In der 80. Minute zog Schmeddes aus der Distanz ab, den verunglückten Schuss lenkte der eingewechselte Henrik Wilker aber so kurios reflexhaft mit der Hacke ab, dass der Ball über Torwart Hoffeld hinweg ins Netz segelte. Der Anschlusstreffer erhitzte die Endphase der Begegnung zusätzlich, doch der SC Achmer verfügte über die notwendigen Energiereserven, um die knappe Führung über die Zeit zu bringen.

Achmers Coach Mark Barrenpohl hatte neben einigen Kritikpunkte aber auch viel Lob für seine Mannschaft übrig. Immerhin habe man sehen können, dass die Fitness der Spieler gut sei und auch die Einstellung passe: "Wir haben kämpferisch alles gegeben. Jetzt müssen wir weitermachen."

Gäste-Trainer Andreas Cabus, der in der letzten Spielzeit noch beim SC Epe-Malgarten an der Seitenlinie stand. ärgerte sich über das Ergebnis, war mit dem Auftritt seiner Schützlinge aber zufrieden. "Darauf muss jetzt aufgebaut werden. Uns fehlt vielleicht noch manchmal die Abgeklärtheit, aber für diese Spielklasse ist es wichtig zu sehen, dass wir bis zum Ende das Tempo mitgehen konnten."

Tore: 1:0 Julian Bury (15.), 1:1 Tim Ruppel (36.), 2:1 Gilbert Reinhard (55.), 3:1 Simon Flehinghaus (58.), 3:2 Henrik Wilker (80.).