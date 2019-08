Bramsche. Mit minutenlangen stehenden Ovationen endete am Samstagabend in der vollbesetzten St.-Martin-Kirche das letzte Konzert der aktuellen Orgelsommersaison.

Mit Panflötist Matthias Schlubeck und Organist Ignace Michiels hatten die Veranstalter zwei Musiker verpflichtet, die ihrem Ruf als Weltklassevirtuosen voll gerecht wurden und am Ende wahre Begeisterungsstürme auslösten.

Über 1500 Konzerte hat Schlubeck mit wechselnden musikalischen Partnern im Laufe seiner ca. 30-jährigen Karriere gegeben. So ist es nicht verwunderlich, dass er sich an seinen ersten Auftritt in Bramsche vor vier Jahren – damals mit Organist Ludger Janning- auf Nachfrage nicht mehr so recht erinnern kann. Der Hinweis, dass schon damals das Publikum restlos begeistert war, war für den 46-jährigen auch keine Erinnerungshilfe. „So sehr verschreckt haben kann ich Sie damals nicht, wenn ich sehe, dass es heute hier so voll ist“, sagte der sympathische Künstler dann in seiner Anmoderation. Im Gegenteil, denn ein restlos zufriedenes Publikum scheint bei seinen Konzerten Standard zu sein, wenn man sich die letzten Rezensionen aus In- und Ausland ansieht. So wurde das Duo Schlubeck und Michiels, der Wuppertaler und der Belgier, erst vor kurzem bei einem Kathedralkonzert in Brügge gefeiert.

Das Bramscher Konzert trug den Titel „Suite Pantique“, Mittelpunkt darin war die „Suite Antique“ von John Rutten, dem Hauskomponisten des englischen Königshauses, geschrieben für ein Barockorchester. „Wir haben sie etwas umgearbeitet und mit Musik unserer Zeit gefüllt“, erklärte Schlubeck, und ergänzte: „So haben jetzt einige Sätze der Suite leicht jazzige Anklänge, während andere an Filmmusiken erinnern.“

Neben Rutten war Enrico Pasini der zweite noch lebende Komponist, dem Schlubeck und Michiels die Ehre erwiesen. Bei Pasinis Cantabile „For you“ waren viele Besucher emotional vollkommen ergriffen von den wunderschönen getragenen Tönen der Panflöte. Als Schlubeck dann noch die Orgelempore verließ und hingebungsvoll sein Instrument spielend durch die Reihen ging, war das für viele der emotionale Höhepunkt des Tages. Spätestens an dieser Stelle wurde deutlich, dass der Virtuose sein Instrument fernab aller Klischees spielt. Mit dem, was man in Fußgängerzonen von Großstädten oder in südlichen Urlaubsländern von südamerikanischen Formationen hört, hat die Musik von Schlubeck nun gar nichts zu tun. Zum Glück.

Mit Telemann und Bach fing das Konzert an, mit einem Werk des weitaus unbekannteren Marin Marais („Le Basque“) und einer Zugabe ging es zu Ende. Viele Besucher kauften noch CDs der Künstler und nutzten die Gelegenheit mit Matthias Schlubeck zu sprechen. Einen besseren und hochwertigeren Abschluss des Orgelsommers hätte es nicht geben können.