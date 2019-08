Bramsche. In Bramsche sind zurzeit Fahnen der „Seebrücke Osnabrück“ zu sehen, mit denen für die Seenotrettung im Mittelmeer geworben werden soll. Die Aktion hat viel Zuspruch erhalten. Es gibt allerdings auch Kritik. Zum Abschluss der Fahnenaktion laden die Beteiligten der Aktion deshalb am Freitag, 16. August 2019, dazu ein, sich offen auszutauschen und gemeinsam über das brisante Thema zu diskutieren.

