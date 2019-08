Vor und in der Halle Brüggemann war mächtig Betrieb bei der Scheunenfete 2019 der Landjugend Engter. 1300 Besucher feierten bis tief in die Nacht. Foto: Holger Schulze

Engter. Rund 1300 Besucher haben am Samstagabend bei der Scheunenfete 2019 der Landjugend Engter in der Kartoffelhalle Brüggemann bis tief in die Nacht gefeiert.