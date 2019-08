Bramsche. „Die Forscher sind los“ heißt es ab dem 21. August 2019 im Bramscher „Haus der Naturkultur“ bei neuen Veranstaltungsreihen der Stiftung Thorsten Thomas.

Nach Vorträgen über Island, Einblicken in die Welt der Tierpräparation und diversen Kinderveranstaltungen beginnt im Haus der Naturkultur ab dem 21. August 2019 die erste Veranstaltungsreihe für „halbstarke Forscher“ und die, die es noch werden möchten. Bis zum 2. Oktober 2019 bietet das Haus der Naturkultur jeden Mittwoch von 17 bis 19 Uhr die unterschiedlichsten Möglichkeiten, naturwissenschaftliches Experimentieren und Arbeiten kennen zu lernen. Kinder zwischen sieben und 13 Jahren können dabei wie richtige Forscher mit Laborgeräten hantieren, Kristalle züchten, unter dem Mikroskop die Welt im Wassertropfen erkunden und vieles mehr. Gemeinsam sollen verschiedene kleine Forschungsprojekte ausgearbeitet werden. In Streifzügen durch die nähere Umgebung gehen die kleinen Forscher den Themen Klima, Pflanzen und Tiere sowie Ökosystemen auf den Grund.



Vortragsreihe

Für Erwachsene und Kinder gleichermaßen startet am 22. Oktober 2019 um 19 Uhr eine vierteilige Vortragsreihe zum Thema „Als das Leben fliegen lernte“. Das Abenteuer Fliegen wurde in der Entwicklungsgeschichte des Lebens nicht nur einmal erfunden. Im Vortragsraum des Hauses der Naturkultur wird eine Reise in die tiefe Vergangenheit des Lebens auf unserer Erde gestartet. Anhand von Fossilien und Präparaten wird das Fliegen erst richtig begreiflich, heißt es in der Ankündigung. Denn die Menschen hätten sich die Grundlagen des Fluges in der Natur abgeschaut.

Weitere Infos zu den Veranstaltungen gibt es auf www.hausdernaturkultur.de. Anmeldungen können per E-Mail an hausdernaturkultur@osnanet.de gerichtet werden. Auch in den Bürozeiten freitags von 15 bis 17 Uhr ist eine Anmeldung möglich, oder telefonisch während der Bürozeiten unter 01522 4643531. Die Kostenbeiträge belaufen sich auf 25 Euro für alle sieben Kinderveranstaltungen und 22 Euro für die vierteilige Erwachsenenvortragsreihe.