Bramsche. Der Panflötenvirtuose Matthias Schlubeck gibt am Samstag, 10. August 2019, um 18 Uhr das letzte Konzert im Bramscher Orgelsommer 2019 in der St.-Martin-Kirche, gemeinsam mit Kathedralorganist Ignace Michiels.

Schlubeck ist zum zweiten Mal zu Gast in Bramsche. Er gilt weltweit als einer der führenden Panflötisten und hat sich besonders im Bereich der Interpretation Klassischer Musik auf der Panflöte einen Namen gemacht. Gemeinsam mit dem Kathedralorganisten Ignace Michiels aus Brügge/ Belgien spielt Schlubeck zum Abschluss des Bramscher Orgelsommers 2019 das Programm einer gemeinsamen CD, welche die Musiker an der großen Rieger-Orgel der Abteikirche Marienstatt im Westerwald aufgenommen haben.

Im Mittelpunkt steht John Rutters Suite Antique, die die beiden Musiker auf ihre Besetzung mit Panflöte und Orgel adaptiert haben. Das Werk ist geprägt vom Wechsel zwischen wunderbar melancholischen Sätzen und frechen Rythmen. In einigen Sätzen klingt die Suite ein wenig wie Filmmusik, während andere Stücke eher jazzig daher kommen.

Die Musiker wurden nach Konzerten immer wieder nach Aufnahmen dieses Werkes gefragt und sind diesem Wunsch nun gerne nachgekommen. Gleiches gilt auch für „Cantabile for You“ von Enrico Pasini und einige anderen eingespielten Stücken. Außerdem stehen Werke von Bach, Corelli, Elgar, Guilmant, Marais, Telemann und anderen auf dem Programm.

Der Eintritt ist frei, es wird aber am Ausgang um eine Spende zur Deckung der Kosten gebeten.

Am Ende dieses Konzertes findet die angekündigte Verlosung zweier Freikarten für das nächste große Chorkonzert der Kantorei St. Martin statt. Wer durch den Besuch der vorigen Orgelsommer-Konzerte schon ein Los oder mehrere hat, zu diesem letzten Konzert aber nicht kommen kann, findet die Gewinner-Losnummern ab Sonntag, 11. August 2019, an der Tür des Gemeindehauses und im Schaukasten an der Großen Straße.