Landjugend gibt alles für die Scheunenfete 2019 in Engter

Reichlich Grün geholt hat die Landjugend Engter in den vergangenen Tagen, um die Kartoffelhalle Brüggemann für die Scheunenfete 2019 zu schmücken. Foto: Matthias Benz

Engter. Am Samstag, 10. August 2019, steigt zum 44. Mal die große Scheunenfete der Landjugend in der Kartoffelhalle Brüggemann in Engter.