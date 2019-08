Engter. Mit einem vielseitigen Programm startet die Kunst- und Kulturwerkstatt Engter in das zweite Halbjahr 2019.

Die neue Veranstaltungsreihe beginnt am Sonntag, 18. August 2019, mit einem Bücher-Flohmarkt im Rahmen der Engter Bisse. "Ideal auch, um mit den Organisatorinnen der Kulturwerkstatt ins Gespräch zu kommen", heißt es in einer Mitteilung der Kunst- und Kulturwerkstatt.

Am Sonntag, 22. September wird erstmalig ein Qi Gong-Kurs für Kinder angeboten. Die langjährige Qi Gong Übungsleiterin Kerstin Seller gewährt Kindern ab 6 Jahren Einblicke in die jahrtausendealte chinesische Heilmethode, die auch für Kinder hervorragend geeignet ist, da die Übungen leicht zu erlernen sind. Anmeldungen sind ab sofort möglich bei der Kursleiterin unter 0175 - 554 83 48

Am Donnerstag, 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) von 10 bis 13 Uhr findet in den Räumen der Kulturwerkstatt ein Frauenflohmarkt statt. Schöne Dinge wie Kleidung, Schmuck, Schuhe, Taschen, Deko und Selbstgemachtes dürfen die Besitzerin wechseln. Wer sich für einen Standplatz interessiert, kann sich per E-Mail an kulturwerkstatt.engter@gmx.de melden.

Am Sonntag, 24. November gibt es die schon traditionellen „Büchertipps von Buchhändlerinnen“ mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen. Das Angebot steht allen Interessierten offen und läuft auf Spendenbasis.

Spannend für Kinder ab 4 Jahren wird es am 2. Advent, Sonntag 12. Dezember, wenn Pappenelli ihre Interpretation von „Schneewittchen“ spielt. Später, um 18 Uhr, geht es dann besinnlich weiter mit dem Lebendigen Adventskalender und einem Überrraschungsprogramm in der festlich geschmückten Kulturwerkstatt.

Da es beim ersten Mal auf so große Resonanz gestoßen ist, gibt es wieder ein Whisky Tasting. Mitarbeiter einer Osnabrücker Weinhandlung vermitteln am Samstag 20. Januar 2020 Wissenswertes über die Herstellung und Historie des Whiskys. Eine Verkostung unterschiedlicher Sorten sowie passende Snacks runden den Abend ab. Karten können ab sofort bei der Kunst- und Kulturwerkstatt bestellt werden.

Doch nicht nur die Kulturveranstaltungen lohnen einen Blick, auch die regelmäßig stattfindenden Kurse sind sehr vielseitig und bieten wir jeden etwas: Derzeit gibt es die Möglichkeit, in folgende laufenden Angebote einzusteigen: Ballett für Kinder, Caydo, Fayo - Faszienyoga, Orientalischer Tanz, Pilates, Qi Gong und Yoga . Alice Lohmöller startet am Montagmorgen, 19. August mit einem Kennenlernangebot Caydo Tanz Gym am Montagmorgen.