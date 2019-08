Bramsche. Mehr Südamerika geht nicht. Begleitet von einer Perkussionistin aus Peru und einem Gitarristen aus Mexiko verbreitete Daniel Puente Encina viel Fernweh-Flair und gute Stimmung beim Sommerkulturprogramm 2019 auf dem Bramscher Kirchplatz.

Der Sänger und Gitarrist aus Chile war zum zweiten Mal Gast bei der Sommerkultur und zog wie vor zwei Jahren das Publikum mit seinem Latin-Sound in den Bann.

Die Augen zu schließen und sich den überwiegend ruhigen, phasenweise fast schon hypnotischen Songs des Trios hinzugeben, hätte genügt, um sich an einem sonnigen Strand in einem südamerikanischen Land zu wähnen. Puente Encina und seine Mitmusiker Laura Robles Marcuello und Carlos Corona zogen ab und an aber doch das Tempo an, was bei einigen Besuchern besonders gegen Ende des Konzertes Tanzgelüste hervorrief.

Gelungenes Gesamtpaket

Der Künstler bediente sich an diesem Abend besonders aus dem Repertoire seiner neuen CD „Sangre y sal“, zu Deutsch „Blut und Salz“. Grundsätzlich sind die selbstkomponierten Songs von Puente Encina alles kleine Geschichten und Dramen. „Südamerikanische Musik ist zwar meistens traurig. Aber sie ist trotzdem so, dass ihr dazu Bier trinken und feiern könnt“, sagte der chilenische Musiker, bevor er ein Lied spielte, das er allen Unterdrückten in Südamerika widmete. Die neuen Lieder zusammen mit Highlights aus seinen ersten zwei Solowerken wie seinem Hit „Lio“ ergaben ein rundum gelungenes Gesamtpaket. Vor allem stimmte auch die Dramaturgie des Konzertes. Mit sehr ruhigen Liedern stimmte der Chilene sein Publikum ein und machte damit aufmerksam auf seine Musik und seinen Gesang, um dann rhythmischer und schneller zu werden, vor dem Finale noch einmal etwas herunterzukommen und am Ende noch einmal alles zu geben.

Das Bild eines perfekten Sommerkulturabends rundeten die sympathisch positive Art und die originellen Zwischenmoderationen des Künstlers ab – immer gespickt mit einer Portion Ironie. „Diese Geschichte hätte auch in Bramsche passieren können“, sagte augenzwinkernd der in Santiago geborene Puente Encina, nachdem er den Inhalt eines Liedes erklärte. Darin geht es um die Liebe eines jungen Paares, das sich dann aber trennt. Und am Ende wartet auf sie die große Liebe ihres Lebens und auf ihn der Teufel. So blieben dann die meisten Bramscher auch bis zum Ende des gut zweistündigen Musikgenusses mit einem Künstler, dem sie ganz viel Beifall spendeten und der auch gerne ein drittes Mal wiederkommen darf.

"Two gathered" im Hasesee-Café

Weiter im Sommerkulturprogramm 2019 geht es schon am Sonntag, 11. August 2019. Dann tritt „Two gathered“ ab 11 Uhr im Café am Hasesee. Das Unplugged-Duo spielt Songs, die jeder kennt und liebt, ebenso wie eigenwillige und interessante Unplugged-Adaptionen von (Rock)-Songs, die man so wohl noch nicht gehört hat. Handgemacht und ohne technischen Schnickschnack: wie Playbacks oder Samples.

Sommerkultur 2019 - so geht es weiter Sonntag, 11. 08., 11 Uhr: "Two gathered" (Unplugged), Café am Hasesee.

Donnerstag, 15.08., 19.30 Uhr: "Virgin Dragons" (Soul), Kirchplatz.

Samstag, 17.08., 20 Uhr: "Alacoustic" (Rock-Pop), "Aquarena".

Donnerstag, 22. 08., 19.30 Uhr: "Stout" (Folk), Kirchplatz.

Freitag, 30.08., 19.30 Uhr: "Colour the Sky" (Rock-Pop), Kirchplatz.